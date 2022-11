Eden Hazard critica protesta de Alemania: "Hubiera sido mejor no hacerlo y ganar"

Comparta este artículo

Al Rayyan, Qatar.- Alemania, una de las selecciones más involucradas en las protestas contra las políticas de Qatar, protestó ayer en el partido contra Japón por no permitirles llevar el brazalete 'One Love' en apoyo a la comunidad LGBT+, un hecho que le dio la vuelta al mundo y le generó reconocimiento, pero para Eden Hazard, mediocampista de Bélgica, esto no fue bien recibido y criticó la intención del conjunto alemán.

"Sí, pero luego perdieron. Hubiera sido mejor no hacerlo y ganar. Estamos aquí para jugar al futbol, no estoy aquí para enviar un mensaje político, hay gente mejor situada para eso. Queremos centrarnos en el futbol", declaró el futbolista belga ante los medios de comunicación y al ser cuestionado si él llevaría el brazalete o mostraría algún tipo de apoyo, lo descartó insistiendo en que su interés es deportivo.

"No me siento cómodo hablando de eso porque estoy aquí para jugar al futbol. Yo no quería comenzar el partido con una tarjeta amarilla, habría sido negativo para el equipo para el resto del torneo. No lo haría", expresó el también futbolista del Real Madrid en un hecho que contrasta con las acciones, incluso desde su propio gobierno ya que la Ministra de Asuntos Exteriores de Bélgica, Hadja Lahbib, lució el brazalete en el palco del estadio en Al-Rayyan justo frente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Además de la selección de Alemania, países como Dinamarca, Inglaterra y Países Bajos han demostrado su descontento con las políticas qataríes y con la posterior amenaza de un castigo deportivo por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación, en caso de manifestarse. Los daneses incluso amagaron con dejar el organismo, aunque después un vocero se retractó de esas declaraciones.

