Funes Mori sobre el siguiente juego del 'Tri': "Hacer un gol ante Argentina sería muy lindo"

Doha, Qatar.- Rogelio Funes Mori es uno de los delanteros disponibles que tiene la Selección Mexicana y uno de los que tienen mayor confianza por parte de Gerardo 'Tata' Martino, y este sábado es uno de los candidatos a iniciar como delantero titular ante Argentina, su país de nacimiento por lo que jugar ante ellos dijo que sería muy especial y más si logra anotar el que pudiera ser su primer gol.

“Seguramente (festejaré) con un grito alocado, sería un sueño para mi hacer un gol en un Mundial y hacerlo ante Argentina sería muy lindo. Los sueños están para cumplirse, pero lo más importante es primero soñar”, dijo el delantero naturalizado mexicano en declaraciones para la agencia de noticias AP. Por otra parte, resaltó que se encuentra bien físicamente y que espera aportar en donde sea requerido.

“En lo que me toque estar quiero hacerlo de la mejor manera, lo más importante es estar bien físicamente. Lo que me no me ha dejado expresarme en cancha son las lesiones, pero estoy tranquilo, eso es lo primordial", expresó el delantero que para el partido contra Polonia no fue requerido, pues Henry Martin fue el delantero titular y Raúl Jiménez entró de cambio en la recta final por lo que se quedó sin posibilidad.

Funes Mori ha sido uno de los jugadores más criticados durante el proceso, donde la falta de gol ha sido una constante entre los atacantes de la Selección Mexicana; sin embargo, él considera que las criticas son normales hacia los buenos jugadores. “Sólo se les exige a los buenos jugadores. Es una exigencia importante, pero eso es lo que me ha traído a la selección y quiero mostrar que puedo dar mucho más”, opinó.

México se prepara a puerta cerrada para el partido del sábado cuando enfrenten a Argentina en la segunda jornada del torneo con un panorama complicado, luego de la derrota de Argentina que no tendrá otra opción que ganar, mientras que al equipo mexicano tampoco le sirve otro resultado que no sea la victoria por lo complicado que se puso el grupo, tras la sorpresiva derrota albiceleste.

Fuente: Tribuna y AP