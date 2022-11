Argentina vs México: Los MEMES no perdonaron la derrota del 'Tri' en el Mundial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- México no pudo ganarle Argentina (otra vez) por lo que para algunos será un día triste, pero los mexicanos son buenos para reír en la desgracia y para aliviar un poco la decepción, siempre habrá buenos memes con los que reír. Esta vez no es la excepción y el internet volvió a hacer de las suyas para tener las mejores referencias y darla una que otra indirecta a la Selección Mexicana.

Como siempre, el chiste de que el 'Tata' Martino seguramente estará feliz por la victoria de su país no podía faltar, así como tampoco faltaron las referencias a Los Simpson. Tampoco se podían olvidar de Andrés Guardado y bueno, también había varios memes que surgieron desde las páginas de Argentina, pero en realidad no estaban tan graciosos (o tal vez no para los mexicanos). Aquí dejamos algunos destacados.

México perdió esta tarde contra Argentina 2-0, los goles fueron de Lionel Messi y Enzo Fernández. Ambos tantos fueron golazos que Guillermo Ochoa no podría haber detenido. Con ese resultado el tricolor compromete un poco su pase, mientras que los argentinos toman fuerza de nuevo en el torneo y tienen la calificación en sus manos. 'La Pulga' fue elegido el mejor jugador del partido y va por su primer Copa del Mundo.

En su siguiente partido la albiceleste enfrentará a Polonia en el cierre de fase de grupos. Ambos equipos llegan con posibilidades de avanzar. El ganador, seguro lo hace, pero el empate tampoco descartaría a ambos. México, en cambio, enfrenta Arabia Saudita, el rival más "sencillo" en apariencia y que no mostró mucho ante Polonia. No obstante, el equipo de Martino no deberá salir confiado por lo que pasó en al primer jornada.

