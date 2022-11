¡Catástrofe! México no puede con Argentina y compromete su pase en Qatar 2022

Comparta este artículo

Lusail, Qatar.- México recibió un duro golpe en sus aspiraciones en esta Copa del Mundo Qatar 2022, tras caer 2-0 ante Argentina, en un resultado que complica a la Selección Mexicana que busca avanzar a octavos de final. El 'Tri' no tuvo claridad ofensiva para tratar de igualar a la Albiceleste que en cuanto realizó sus cambios en la segunda parte, fue más vertical que el equipo del 'Tata' Martino.

Para el primer tiempo, Argentina salió un poco cauteloso y conforme avanzaron los minutos el partido se volvió muy ríspido. Las faltas cortaron el juego de forma constante y no faltó mucho para que aparecieran las tarjetas amarillas, no así las llegadas de ambos equipos que fueron escasas. La más clara para México fue en un tiro libre de Alexis Vega que pasó a la barrera y que iba bien angulado, pero 'Dibu' Martínez contuvo a dos manos.

Antes del descanso el tricolor tuvo que prescindir de Andrés Guardado, quien salió del campo lesionado. Para la segunda parte el juego se mantuvo en el mismo nivel de juego y el partido empezó a alargarse hasta que Lionel Scaloni decidió dar el primer paso y mando cambios más ofensivos. No pasó mucho tiempo para que le resultaran y en una jugada llegó el gol de Argentina que abrió el marcador.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

Al 64', Ángel Di María vio a Lionel Messi solo en el centro del campo y le paso el balón, el capitán no dudó un segundo y aprovechó el espacio para rematar con potencia de izquierda al poste derecho de Guillermo Ochoa que no pudo detenerlo. Fue así que empezaron a tener más opciones que México, quien respondió con cambios ofensivos. 'Tata' Martino no uso un centro delantero en este juego, pero ante el cambio ene l marcador dio entrada a Raúl Jiménez y Uriel Antuna.

Martino sacó a Hirving Lozano y a Alexis Vega y todavía buscó cambiar el juego con la entrada de Roberto Alvarado, pero por el contrario, el ataque mexicano ya no fue el mismo y fue Argentina la que estuvo más cerca del gol que finalmente consiguió al 87' en una jugada corta en tiro de esquina que después de dos toques llegó a Enzo Fernández, quien hizo un par de fintas ante la marca de Gutiérrez y disparó de parte interna para decretar el marcador final.

Fuente: Tribuna