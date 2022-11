Reportan incendio cerca del estadio donde jugará México vs Argentina; canales para ver el juego

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A unas horas de disputarse el encuentro entre la Selección Mexicana de Fútbol contra Argentina, medios internacionales, así como las propias autoridades de Doha, reportaron un incendio cerca del estadio Lusail, el cual será la sede donde ambas escuadras definan su posición en la tabla del Grupo C y por ende, también estén cerca de avanzar a la siguiente ronda de la justa mundialista.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio tiene lugar en un edificio en construcción que está en las inmediaciones del estadio y por lo cual se ordenó un fuerte dispositivo de emergencia para poder controlar las llamas luego que una densa columna de humo negro fuera visible a la distancia; por este hecho, se ha resaltado que el inmueble está a una distancia de 3.5 kilómetros del estadio donde poco a poco ha comenzado a llegar la afición tanto de las propias escuadras como de los que visitan Qatar para ser parte de este evento.

Captura de pantalla

Por el momento, no se reportan heridos o incluso, afectaciones en los juegos del Mundial de Qatar 2022 especialmente el enfrentamiento entre México contra Argentina que está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, duelo que dicho sea de paso es uno de los más esperados de esta justa pues ademas de darle a Argentina la posibilidad de sumar puntos, dado que sigue en cero tras perder ante Arabia Saudita, la escuadra mexicana también cuenta con la posibilidad de sumar tres puntos al conseguir vender a dicho equipo.

Dónde y a qué hora ver el México vs Argentina

El partido que tendrá el silbatazo inicial a las 13:00 horas tiempo del centro, se podrá ver or diversas señales de televisión abierta, de pagar e incluso por streaming gracias a los convenios que se consiguieron para este importante evento deportivo. Si todavía no sabes cuál es la señal que vas a sintonizar, a continuación te dejamos el listado completo para que no pierdas detalle del juego.

Las Estrellas

Canal 5

Azteca 7

Vix

TUDN

Sky Sports

Twitter @SwetIslam

En la ciudad de México, se instaló el denominado FIFA Fan Fest en las inmediaciones del Monumento a la Revolución donde la afición ha comenzado a llegar para tener un lugar privilegiado y con ello, disfrutar del juego en pantalla gigante. Cabe destacar que el acceso es gratuito y solo se pedirá acceder a la revisión de mochilas o bolsos que se lleven consigo. No obstante, también se instalaron pantallas gigantes en las siguientes alcaldías para recibir a más aficionados que quieran celebrar cuando el esférico llegue al fondo de la red.

Jardín Hidalgo, alcaldía Azcapotzalco

Explanada de la alcaldía Magdalena Contreras

Explanada de la alcaldía Cuajimalpa

Utopía Meyehualco y Barco Utopía, Iztapalapa

Parque de la Consolación, Coyoacán

Explanada de la alcaldía Tlalpan

Centro Cultural Futurama, Gustavo A. Madero

Fuente: Tribuna