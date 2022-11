Sanciones ilimitadas: FIFA amenaza a quienes usan brazalete arcoíris en los duelos de Qatar 2022

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Antes que iniciara el Mundial de Qatar 2022, las federaciones que consiguieron su clasificación a la justa deportiva se unieron en una protesta contra las leyes de este país de los Emiratos Árabes donde la comunidad LGBT es una de las más reprimidas, algo por lo que se lanzó una invitación a usar un brazalete con la frase 'One Love' acompañada de un arcoíris, algo por lo que las selecciones europeas pronto dijeron no se unirían a estas protestas pero no por ello, todos los jugadores lo dejarían de lado.

Este sábado 26 de noviembre, la FIFA informó que, aquellos que continuaran con el uso de este brazalete, tendrían que hacer frente a "sanciones ilimitadas" por lo que se adelantó que los castigos no serían solo en el ámbito económico sino también una amonestación a quienes lo portaran en el terreno de juego, lo que pronto fue motivo para cometarios en redes sociales contra la organización que permitió que el Mundial se realizara en el país con más restricciones para la comunicad.

Fue Mark Bullingham, quien funge como directivo de la federación inglesa el que mencionó que las sanciones de parte de la FIFA serían más severas, avivando así as críticas que ya se habían dado contra la FIFA. "Iban a tomar acciones disciplinarias contra cualquier jugador que llevara el brazalete. Tuvimos varias reuniones con la FIFA y el pasado sábado, antes del partido, pensábamos que habíamos llegado a un punto en el que los llevaríamos. No teníamos permiso, pero aceptaríamos la multa", mencionó.

Jugadores que usen el brazalete 'One Love' serán amonestados

A pesar de esta advertencia, se ha mantenido la postura de defender el apoyo para con la comunidad LGBT en especial cuando periodistas y asistentes han denunciado haber sido víctimas de discriminación por llevar consigo los colores del arcoíris que se ha vuelto insignia de la comunidad que hoy está reprimida en dicho país árabe. Cabe destacar que antes del mundial, la FIFA mencionó que todos los miembros de este sector de la población serían bienvenidos pero las acciones distan de tales comentarios.

Ejemplo de ello fue lo que sufrió el periodista estadounidense Grant Wahl quien denunció que en su intención de cubrir el partido de Estados Unidos contra Gales, le impidieron el acceso al estadio porque en su playera había un arcoíris, algo que también sucedió con el periodista brasileño Víctor Pereira quien en redes sociales denunció que fue discriminado por levar una bandera de su Estado donde también se incluye un arcoíris.

