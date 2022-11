El Canelo lanza contundente mensaje a Lionel Messi tras 'pisar' la playera de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Saúl ‘El Canelo’ Álvarez reaccionó al polémico video en el que, aparentemente, Lionel Messi, la estrella de la selección Argentina, patea la playera de la Selección Mexicana de Futbol. El pugilista explotó y soltó un contundente comentario en contra del astro del Paris Saint Germain (PSG) en el que le advirtió lo que podría suceder en caso de que se lo encontrara. Esta afirmación ha causado ruido en todo el mundo dado lo fuerte, pues, algunos lo tomaron como una amenaza.

Todo comenzó cuando el considerado mejor libra por libra del mundo publicó en su cuenta de Twitter el material de la celebración de la selección argentina tras la victoria sobre México en Qatar 2022 y preguntó a sus seguidores si habían visto a Lionel Messi limpiando el piso con la playera y bandera mexicanas. Lo cual obtuvo una respuesta inmediata de sus seguidores, quienes aseguraban que el sudamericano había faltado al respeto al país y al futbol.

Todo esto solo calentó más los ánimos del boxeador, quien, en una segunda publicación, lanzó el dardo directo en contra del siete veces ganador del Balón de Oro y señaló que “le pida a Dios que no me lo encuentre”, amenazando así al considerado por algunos el mejor futbolista de todos los tiempos. Sin embargo, este último todavía no se ha posicionado al respecto, ya que el mexicano fue muy directo en cuanto a sus intenciones.

El Canelo Álvarez ataca a Lionel Messi en Twitter, Foto: Especial

Por otro lado el boxeador y campeón de los supermedianos afirmó que es una cuestión de respeto y señaló que, al igual que el como deportista respeta a Argentina, el máximo ídolo del futbol lo debe hacer con México, “Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mxmxda que hizo,??????”, sentenció en su cuenta de Twitter.

Esta serie de comentarios causó un escándalo en redes sociales, pues los internautas no dudaron en comentar lo dicho por El Canelo; muchos dijeron estar de acuerdo con el boxeador, pues también consideraron una falta de respeto lo que se vio en el video de la celebración de Argentina. Sin embargo, muchos otros lo calificaron como una exageración, ya que aseguraron que Lionel Messi siempre se ha caracterizado por ser un jugador respetuoso.

La victoria de Argentina sobre México es de suma importancia y fue orquestada por Lionel Messi, quien con un gol de fuera del área, abrió el camino para la obtención de tres puntos vitales en las aspiraciones del país sudamericano para lograr su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Sin embargo, puso en jaque a la Selección Mexicana, la cual tiene más de un pie fuera del Mundial.

Al final, el comentarista deportivo David Faitelson fue quien salió en defensa de Lionel Messi y señaló al boxeador de sentirse el defensor de la patria y aseguró que tiene un traje de “payaso”. Finalmente, le mencionó que es un boxeador serio y que siguiera así. Algo que El Canelo respondió de inmediato y acusó al comunicador de no tener conocimiento y mucho menos, seriedad.

Fuente: Tribuna