Andrés Guardado defiende a Messi: "Quizás, 'Canelo' no sabe lo que pasa en un vestuario"

Lusail, Qatar.- Las declaraciones en torno a la amenaza de Saúl 'Canelo' Álvarez hacia Lionel Messi continúa y una de las últimas voces en sumarse para dar su opinión es Andrés Guardado, capitán de la Selección Mexicana y uno de los jugadores más experimentados del equipo, quien defendió al delantero argentino y consideró que el boxeador mexicano desconoce lo que ocurre en los vestidores.

Para Andrés Guardado lo que se aprecia en el video no tiene importancia, pues consideró que no es la intención que se le está dando a la interpretación. Incluso calificó como una tontería el problema que ha ido creciendo en redes sociales y hasta detalló por qué los jugadores suelen hacer eso en los vestidores para tratar de aclarar el asunto que lleva ya dos días como tema de conversación entre mexicanos y argentinos.

Créditos: Twitter @Canelo

“Sé la persona que es Leo. Quizás, 'Canelo' no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo sino con muchos compañeros de profesión. Lo que se habla es para crear polémicas y vender cosas. Cuando tu dejas lo sudado en el suelo, va para lavar. Lo que no dejas en el suelo, te lo llevas a tu casa. Esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo. Yo también llegué y la tiré para que la lavaran. No le dimos mayor importancia”, dijo Andrés en declaraciones a TyC Sports.

'Canelo' también se fue contra Layún

Saúl Álvarez también se fue contra el futbolista mexicano Miguel Layún, quien como Guardado, consideró que se trató de una situación propia de los futbolistas. "Hermano, siempre has defendido a México como pocos, nos has hecho sentir orgullosos a millones. Te comparto mi opinión. Las camisetas las dejamos en el suelo pq están sudadas y normalmente las llevan a lavar antes de entregarlas, el se quita el zapato y toca la camisa solo eso", escribió el futbolista en su cuenta de Twitter.

A lo que el boxeador mexicano respondió con una captura de pantalla de Whats App de la conversación que tuvo con el jugador. Al final Álvarez expresa que es así porque es una persona real. "Lo que pasa conmigo que soy una persona real no ando con mamadas, les guste o no es lo que hay", expresó el mexicano.

