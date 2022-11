'Canelo' Álvarez explica por qué reaccionó contra Messi; ¿La amenaza de golpearlo es seria?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de amenazar a Lionel Messi con golpearlo y discutir con otras personalidades en las redes sociales, Saúl 'Canelo' Álvarez por fin expresó más detalladamente los motivos de su molestia con la aparente acción del futbolista argentino de pisar o patear la playera de la Selección Mexicana en los vestidores y tras la victoria 'Albiceleste' en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El boxeador mexicano fue entrevistado para conocer más a fondo el motivo de su molestia y explicó que a su consideración los deportistas profesionales tienen una responsabilidad importante debido a que son representantes de un país y un ejemplo para los aficionados o los niños, por lo que consideró que se debe tener más respeto por los símbolos o la indumentaria con los colores del país.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

“El contexto es este: con los aficionados no puedes controlarlos y pueden tirar la bandera, tirar la playera lo que sea (…) Eso no lo podemos controlar, porque es un fanatismo desbordado. Pero uno, yo Saúl Álvarez, que represento a un país o a una nación, y si peleo contra un argentino no puedo agarrar su bandera y pisotearla”, explicó el pugilista mexicano al programa Qué importa el Mundial.

“Estamos dando un ejemplo muy cul..., de muy mal gusto. Uno que es un ejemplo para una nación, para unos niños, para mucha gente. Tenemos que poner el ejemplo y desde que está la playera en el suelo, ahí es una falta de respeto”, expresó 'Canelo'.

'Canelo' revela que pasaría si de verdad se encuentra con Messi

Al ser cuestionado sobre si su amenaza iba en serio contra el delantero argentino y de verdad lo golpearía de encontrarse con él o si le bastaría una disculpa de la Asociación argentina de Futbol (AFA) o del propio jugador, Saúl Álvarez dijo que no esperaría una disculpa, además también reveló lo que de verdad pasaría si se llegar a encontrar con el jugador argentino en alguna ocasión.

“No es eso, no tengo necesidad de que lo diga (una disculpa). La verdad no espero eso, ni lo voy a esperar nunca en la vida. Pero lo que yo dije es la persona que yo soy, no ando con rodeos. Siempre voy a defender mi patria, me vale madre (…) aunque el

mexicano es el peor enemigo de otro”, declaró. “Nomás le diría lo que es: ‘la cagaste cabrón y asúmelo y pide una disculpa’, punto y sino, le pego una puta cachetada y ya”, reveló finalmente el boxeador.

Fuente: Tribuna y Qué importa el Mundial