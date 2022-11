Hierro sobre si Alexis Vega se queda o se va de Chivas: "Eso ya no es una decisión nuestra"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alexis Vega es de los jugadores mexicanos más destacados en la Copa del Mundo Qatar 2022 y es sin duda el mejor jugador de Chivas actualmente. Su calidad es innegable y ya hasta ha habido rumores sobre la posibilidad de que se pueda quedar en Europa tras el Mundial, pues al parecer es seguido por varios equipos, en el Guadalajara son conscientes de esta posibilidad por lo que Fernado Hierro ya se pronunció al respecto.

Para el dirigente español, la permanencia o salida del delantero mexicano ya no será una cuestión de la directiva, sino del propio jugador, quien todavía tiene contrato con el Guadalajara, de quedarse o no en el club. No obstante, Hierro reconoce que la posibilidad de que salga es posible al ser uno de los mejores jugadores mexicanos. “La realidad es que eso ya no es una decisión nuestra, eso es de Alexis y lo que está claro es que es un magnífico jugador y todos los saben”, expresó en entrevista con FOX Sports.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

“A partir de ahí compite con su Selección y lo que queremos ahora es que él se sienta tranquilo y que pueda competir bien con México porque si México llega lejos es bueno para el futbol mexicano y nosotros somos muy respetuosos con ese tema”, agregó el directivo europeo, quien también fue cuestionado sobre la posibilidad de concretar refuerzos para el equipo rojiblanco de cara al torneo Clausura 2023.

“Lo que hemos hecho es tener calma y sabemos que mientras está el Mundial el mercado se lo toma un poco más largo y eso se sabe de siempre porque pasa en todos los países del mundo; segundo es que estamos en una fase de analizar junto al entrenador y su equipo de trabajo. Hemos intentado poner orden de ver a todos (los jugadores) y tomar las decisiones porque ya sabemos lo que queremos, pero el mercado no es fácil, pero es clarísimo hacia dónde queremos ir, así que en eso no tenemos problema”, añadió.

¿Qué equipos quieren a Alexis Vega?

Entre los rumores del mercado de fichajes, se ha hablado del interés de clubes como el Porto de Portugal, el Betis de España y el PSV Eindhoven de Países Bajos como los equipos a los que podría llegar el futbolista mexicano que durante esta Copa del Mundo se ha llevado los halagos de la prensa internacional, quienes han destacado la calidad y peligrosidad que representa en el área rival.

Fuente: Tribuna y FOX Sports