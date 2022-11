¿Por qué dieron de baja a Andre Onana de Camerún en pleno Mundial? El portero ya habló

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- El portero de la selección de Camerún, Andre Onana, fue descartado de la alineación inicial minutos antes del juego entre su equipo y la selección de Serbia en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El futbolista fue dado de baja del combinado de forma inmediata e incluso partió del país asiático poco después del anunció. De acuerdo con el técnico del equipo africano la decisión fue tomada por indisciplinas.

“Si no puedes encajar con lo que se requiere para ser parte de un equipo, entonces creo que debes dar un paso al frente y aceptar la responsabilidad porque el equipo, el equipo, es más importante que los intereses de cualquier individual”, declaró Rigobert Song, entrenador de Camerún en conferencia de prensa posterior al empate ante los europeos y tras ser cuestionado por la salida del futbolista.

Créditos: Twitter @AndreyOnana

En los medios de comunicación se consideró la posibilidad de que el portero se habría negado a jugar de cierta forma, aparentemente Song le había pedido jugar más con los pies a lo que él se habría negado; sin embargo, el jugador ya habló sobre lo sucedido y negó cualquier acto de indisciplina y aseguró que trató de resolver las diferencias, pero dijo que no tuvo una respuesta favorable desde la otra parte involucrada.

"No me dejaron ayudar a mi país", dijo Onana

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el portero africano lamentó no haber podido ayudar a su equipo, y más puntualmente, que no le hayan dejado defender a su país, según sus palabras. "Quiero expresar mi afecto por mi país y la Selección Nacional. Ayer no me permitieron estar en el campo de juego para ayudar a Camerún, como siempre hago, a lograr los objetivos del equipo. Siempre me he comportado de buena manera para ayudar al equipo a tener éxito.

"Puse todo mi esfuerzo y energía en encontrar soluciones a una situación que un jugador suele experimentar, pero no hubo deseo de la otra parte. Algunos momentos son difíciles de asimilar. Sin embargo, siempre respeto y apoyo las decisiones de la gente a cargo de perseguir el éxito de nuestra Selección y país", escribió Andre Onana en sus primeras reacciones después de lo sucedido.

