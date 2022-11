Qatar hace historia: Lo eliminan de su Mundial sin sumar puntos; Países Bajos vence 2-0

Comparta este artículo

Jor, Qatar.- Este martes, Qatar, el anfitrión del Mundial 2022, jugó su último partido en el torneo que él mismo organizó. El duelo fue contra Países Bajos, líder del Grupo A, en el estadio Al Bayt, en la ciudad de Jor. Este encuentro fue la oportunidad del anfitrión para reivindicarse y, de menos, sumar puntos en su propia Copa del Mundo, no obstante, esto no sucedió y pasó a la historia como el primer local que no lo logró. En tanto, los europeos vencieron 2-0 y avanzaron a Octavos de Final.

Qatar y Países Bajos se enfrentaron este martes en el estadio Al Bayt. Foto: Internet

Tras 90 minutos de juego y seis agregados por el arbitraje, concluyó el que fue el último partido de Qatar en su propio Mundial. Durante todo el primero tiempo, la 'naranja mecánica', quien ya de por sí era líder del Grupo A, se mostró superior al anfitrión y no soltó el control del esférico. Para el para el 26', anotó el primer punto que su pase a Octavos de Final; este estuvo a cargo de Cody Gakpo.

Cody Gakpo anotó el primer punto en el último duelo de Qatar. Foto: Twitter

La alineación europea se fue a descanso con una buena ventaja ante el anfitrión, el cual regresó y buscó, si quiera, sumar puntos en la Copa del Mundo que tuvo a su cargo, no obstante, los intentos fueron nulos. En el minuto 46, Qatar tuvo un tiro libre que no logró llegar a la red por intervención de Ake. La 'humillación' continúo, pues para el 49' Países Bajos anotó el segundo gol de este encuentro con una jugada colectiva que inició en medio campo con Luuk de Jong y terminó con él mismo, tras llegar a los dominios de Memphis Depay.

Finalmente, con esta victoria Países Bajos pasó a Octavos de Final con siete puntos, los cuales lo colocaron, como líder del Grupo A. El segundo clasificado fue Senegal, quien logró sumar seis puntos con la victoria de su último partido contra Ecuador (2-1). En tanto, la escuadra de América Latina terminó la fase de grupos con cuatro puntos, por lo que quedó fuera de la Copa del Mundo este martes.

Fuente: Tribuna