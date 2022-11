Selección Mexicana: Los resultados que México debe sacar contra Arabia Saudita para calificar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana se juega su última oportunidad de clasificar a los octavos de final en la Copa del Mundo Qatar 2022 ante Arabia Saudita con la buena noticia de que depende de si mismo para avanzar y gracias a que el Grupo C llegó a esta última jornada muy abierto, pese a estar en último lugar todavía tiene esperanzas de avanzar a la fase final como en los Mundiales pasados.

En el Grupo C, Polonia es líder con cuatro puntos, seguido de Argentina con tres unidades y Arabia Saudita con las mismas tres, pero con peor diferencia de goles. Mientras que con un punto y una diferencia de goles de menso dos, se encuentra México en el cuarto lugar, pero el Tri podría clasificarse si se cumplen cualquiera de las siguientes opciones. En la primera es si Polonia vence a Argentina y México le gana a Arabia Saudita.

En ese caso, Polonia sería primer lugar con siete puntos y México segundo con cuatro unidades. En la opción dos, y que es un escenario probable, Argentina debe ganar a Polonia por tres o más goles para quitar la diferencia positiva de los polacos y el combinado mexicano deberá ganar a los árabes por dos o más goles para asegurar su pase. Así la albiceleste avanzaría primera con seis puntos y el Tri sería segundo con cuatro y diferencia de cero, pero Polonia terminaría con menos un gol.

La falta de gol un problema para la Selección Mexicana

El problema en ese segundo escenario es la necesidad de anotar goles, algo que no se le ha visto a México en lo que va del torneo. Ante Polonia no pudieron concretar las pocas oportunidades que tuvieron y ante Argentina no se acercaron a la portería, sólo un balón a balón parado puso en peligro la meta de Martínez, por lo que la obligación de tratar de golear parece una tarea difícil para la selección.

“La falta de goles reviste más importancia porque los necesitamos en el partido de mañana y lo que ha sucedido en el último año son características diferentes, porque hemos tenido a nuestros jugadores de ataque con problemas físicos. Pero los problemas de ataque no son exclusivamente de los delanteros. Lo que pase en un extremo u otro de la cancha depende de un equipo, y no solo una zona”, dijo Gerardo Martino al respecto en la conferencia previa.

