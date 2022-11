Gerardo Martino da su opinión sobre Héctor Herrera en la MLS: "Es un desperdicio"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, opinó sobre el cambio de equipo de Héctor Herrera en el último mercado de verano, en donde el mediocampista mexicano llegó a la Major League Soccer (MLS) para jugar con el Houston Dynamo y dejó al Atlético de Madrid de la Liga española donde comenzaba a ser importante en el esquema de Diego Simeone, una situación que sorprendió a muchos, incluso al 'Tata'.

Para el estratega argentino, Herrera aún podía jugar en el alto nivel y consideró un desperdicio que no siguiera en Europa. “Tengo una grandísima consideración por Héctor como futbolista. Si me pregunta que venga a Houston, le hubiera dicho que no, pero no hubo intervención. Era un desperdicio que no siguiera en el alto rendimiento, pero me parece un desperdicio que no se quedara en el alto nivel. Fue uno de los mejores. No conozco nada y hablo de lo que me hubiera gustado”, declaró en entrevista con la cadena ESPN.

Era un desperdicio que no siguiera en el alto rendimiento, pero me parece un desperdicio que no se quedara en el alto nivel".

Gerardo Martino destacó que en España, Herrera podía competir con los mejores, situación que también le convenía al 'Tri'. “En definitiva partimos que son jugadores pro de selección. En el caso de Herrera es que no tiene tantos minutos en el Atlético de Madrid, pero compito con Koke, con Kondogbia y había un jugador preparado para cuando yo lo traiga. Lo puso (Diego Simeone) y le cambió la cara al equipo”, declaró.

Por otra parte, el 'Tata' también tocó el tema de Diego Lainez, quien actualmente no está teniendo muchos minutos en el Braga de Portugal; sin embargo, consideró que es un futbolista que puede cambiar los partidos y lamentó que se le trate como a un jugador que está de salida en lugar de alguien que va comenzando su carrera. “En este caso vemos lo mismo, no hay visión de dentro y de fuera", declaró Martino.

"Un jugador que entra con Argelia y cambia el rumbo, entra con Panamá y le hacen un penal, contra Colombia levanta a los compañeros y ahora juega menos que en el Betis, pero está peleando un lugar. Diego está empezando a construir su carrera y Héctor está en el final, pero nos hacen pensar que están en esta lista de 30”, expresó el estratega del 'Tri' que ya se encuentra en su última etapa de preparación rumbo a Qatar 2022.

Fuente: Tribuna y ESPN