Maratón de Nueva York: Ahora los participantes podrán inscribirse con un tercer género

Nueva York, Estados Unidos.- En una muestra más de avance hacia un evento más incluyente, el Maratón de Nueva York abrirá una nueva categoría para quienes no se identifiquen con el género de hombre o mujer, por lo que este 6 de noviembre también habrá participantes que correrán en la categoría de personas no binarias. Bajo esta nueva categoría correrá el maratonista Nick Dill, quien agradeció este cambio.

“Antes corría en la categoría masculina. Nací como niño y me identifiqué como tal durante años. Pero después me declaré no binario, sentía un malestar, una confusión cuando solo había hombres o mujeres entre las opciones propuestas por los organizadores de las carreras. ¿Qué elegir? Soy los dos a la vez, pero también ninguno de ellos”, dijo Dill en entrevista con la agencia de noticias francesa AFP.

Aunque parecería que sería un avance celebrado por la sociedad, Nick Dill aceptó que existen opositores a esta iniciativa. “No todo el mundo está de acuerdo y algunos lo quieren manifestar alto y claro. He leído comentarios en internet que critican la iniciativa. Está todo relacionado con la falta de educación y de conocimiento. A medida que vaya ganando visibilidad, imagino que se aceptará mejor”, expresó el corredor.

De acuerdo con el diario The Guardian, el año pasado había 16 personas que buscaron competir bajo la categoría no binaria, mientras que este año en el Maratón de Nueva York la cifra aumentó a 60 corredores. Además, la competición tendrá también un premio de cinco mil dólares para quien resulte ganador en esta categoría por lo que también será una motivación extra para los participantes.

“Para alguien que no se identifica como hombre ni como mujer, no tener alternativa crea una barrera mental, un obstáculo más para poder participar plenamente” comentó Kerin Hempel, directora de la asociación New York Road Runners, institución que organiza el maratón de Nueva York. La edición 2022 del maratón se correrá el próximo domingo 6 de noviembre, arrancará en los límites de Staten Island y concluirá en Central Park.

Fuente: Tribuna y Agencias