¿Por no usar la playera con el nombre de Shakira? Gerard Piqué anuncia retiro del fútbol

Barcelona, España.- En medio de la polémica por su separación con la cantante colombiana Shakira y la exposición mediática con su nueva pareja, la joven Clara Chía, el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué dio una noticia inesperada este jueves 3 de noviembre y es que a los 35 años de edad se despide de manera definitiva de las canchas de fútbol, por lo que incluso reveló cuándo será su ultimo partido.

Mediante un video en catalán difundido a través de las redes sociales, el jugador de la escuadra blaugrana explicó a sus seguidores que era el momento de decir algo, en especial cuando había pasado mucho tiempo guardando silencio; sin embargo no se refería a la situación que enfrenta con su expareja quien hace unas semanas lanzó el video oficial del tema Monotonía donde hay directas en trono a su relación.

Este video de poco más de dos minutos de duración muestra al jugador ver unas diapositivas con videos caseros de su infancia, mismas donde explica que desde muy pequeño tuvo el deseo de convertirse en futbolista profesional y más si del Barcelona se trata, pues remarca, toda su familia es no solo pambolera sino que además tienen los colores del equipo en la sangre. A modo de nostalgia, asegura que piensa en el niño pequeño que soñaba con ser grande y al que además le encararía decirle que conquistó todos los títulos posibles.

"Ultimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barça. Que ganaría todos los títulos posibles".

Foto: Captura de pantalla

La imágenes continúan y momentos después se observa cómo el jugador entra al terreno de juego para sentenciar que tras haberse ido del Barcelona, regresado, ser campeón del Europa, del Mundo y hasta haber hecho amigos gracias a este deporte, el momento de despedirse era el siguiente paso, todo mientras una canción melancólica acompaña sus pasos que al final lo llevan al centro del Camp Nou donde será su ultimo partido el próximo sábado 5 de noviembre.

"Ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún oro equipo": resalta.