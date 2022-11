¿Bayer Leverkusen le 'coquetea' al mexicano Luis Chávez? El Pachuca ya les respondió

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista de la Selección Mexicana, Luis Chávez marcó un golazo de tiro libre en el partido de México vs Arabia Saudita. Un remate de gran calidad que despertó la admiración de varios aficionados mexicanos o no, pero al parecer también llamó la atención de un equipo europeo que pareció 'coquetear' con el mediocampista, quien desde sus buenas actuaciones con los 'Tuzos' del Pachuca se dice que está en el radar de varios equipos extranjeros.

A través de su cuenta de Twitter, el Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania publicó un enigmático mensaje de "Hola, Luis Chávez" despertando la duda si habrá surgido interés por parte del equipo que alguna vez fue casa de Javier Hernández y Andrés Guardado; sin embargo, parece que ese mensaje no causó gracia en el club Pachuca, actual equipo de Chávez en la Liga MX, pues casi de inmediato le respondió extrañado "¿Hola?".

Créditos: Twitter @FIFAWorldCup

Las respuestas de los aficionados mexicanos no se hicieron esperar y hubo desde los que apoyan la posibilidad de que el Bayer Leverkusen se lo lleve al futbol europeo, hasta quienes pidieron al Pachuca que no lo dejara salir tan pronto del futbol mexicano al considerar que no era tiempo. De cualquier forma no es un secreto que a Xabi Alonso, actual técnico del club, así como a sus dirigentes no les disgustaría contar con un jugador de México.

En una gira que tuvo el equipo alemán en Estados Unidos previo al Mundial de Qatar, tanto Alonso como Fernando Carro, CEO del equipo, fueron cuestionados si les interesaba contar con jugadores mexicanos a lo que respondieron positivamente. “¿Mexicanos? Absolutamente ¿Por qué? Porque hemos visto muchos jugadores mexicanos maravillosos y el tiempo dirá si puedo tener alguno”, dijo el entrenador en ese entonces.

Fuente: Tribuna y Twitter @bayer04_es