Gignac sobre Funes Mori: "Todo mundo lo mataba por ser naturalizado, lo quieren o no"

Ciudad de México.- Rogelio Funes Mori ha sido uno de los jugadores más criticados en el proceso de Gerardo Martino en la Selección Mexicana, cuestionado por los fanáticos y prensa especializada por su nivel y la sensación de que no era necesario naturalizar a un futbolista extranjero considerando que había delanteros mexicanos suficientes para ocupar el ataque; sin embargo, en los últimos partidos fue pedido como uno de los cambios necesarios.

Ante esto, André-Pierre Gignac, uno de los delanteros más importantes que ha llegado al futbol mexicano desde el extranjero, opinó un poco molesto por considerar que no se fue congruente con esta opinión desde el inicio cuando la mayoría no querían al delantero de Monterrey principalmente por su condición de futbolista naturalizado y recordó que ahora todos quieren que juegue en el equipo tricolor al que le falta hacer goles.

"Todo mundo lo mataba por ser naturalizado, lo quieren o no lo quieren, es un jugador que puede ser la diferencia. Tiene presencia, definición, metió goles increíbles. Henry hizo muy buena temporada con América, Raúl hace muy poco era increíble, tenemos lo que necesitamos arriba", expresó el delantero francés de Tigres, quien participa como uno de los analistas de FOX Sports para la Copa del Mundo.

Gignac le dijo a Sebastián Córdova que se fuera a Europa

El delantero de los Tigres también habló sobre su compañero de equipo Sebastián Córdova, de quien destacó sus cualidades y animó para que se decidiera por ir a jugar al futbol europeo. "Yo recién que vi llegar a Sebastián Córdova, le dije 'necesitas trabajar fuerte porque en año, año y medio te quiero en Europa', tiene cualidades, pero necesita trabajar fuerte", compartió Gignac sobre el mediocampista.

"Es de gustos de entrenador, pero Sebas puede resolverte un partido hizo Juegos Olímpicos increíble; a mí Alexis Vega me encanta, tiene una derecha increíble, en el proceso de Juegos Olímpicos hay muchos que pueden jugar en Selección", agregó Gignac sobre los jugadores que podrían destacar en el futuro en la Selección Mexicana. Cuando formamos un jugador no debes dejarlo ir a Europa hasta que su estancia en México sea un éxito, no de seis meses, sino de varios torneos", agregó.

Fuente: Tribuna y FOX Sports