Jugador colombiano se desploma en pleno entrenamiento y muere; investigación sigue

Buenos Aires, Argentina.- El fútbol y las canchas donde se juega este importante deporte no han sido exentos de sucesos que impactan al mundo entero, ejemplo de ello son las muertes que se registran ya sea durante partidos o bien, en entrenamientos, lo que desafortunadamente se ha aunado al impacto físico que los jugadores tienen que enfrentar para poder dar lo mejor de sí mismos. Desafortunadamente a la lista de decesos se suma Andrés Balanta, un colombiano de 22 años de edad.

Fue la tarde de pasado martes 29 de noviembre cuando se informó que el antes mencionado, quien estaba fichado con el Atlético Tucumán, se encontraba en pleno entrenamiento y de manera sorpresiva se desvaneció, causando preocupación entre el resto del equipo pues hasta este momento, se desconocen las causas de su muerte, por lo que se abrió una investigación para esclarecer los hechos y con ello, dar tranquilidad a todo el país que sigue llorando tal pérdida.

Los restos del jugador se sometieron a una necropsia y fue este miércoles 30 de noviembre que se reveló que la posible causa de muerte que por "cuestiones cardíacas", algo que ya ha ocurrido con otros jugadores, como ha sido el caso del mexicano Antonio de Nigris quien en 2009 estaba con el equipo griego Larisa cuando también murió por la misma causa.

Andrés Balanta

Fue el pasado mes de junio cuando el jugador de origen colombiano arribó al equipo argentino para sumarse a las filas de la primera división; sin embargo, al inicio del entrenamiento cayó abruptamente al suelo y, pese a que pasaron 40 minutos donde se hizo el intento por estabilízalo, el centrocampista llegó al nosocomio más cercano sin signos vitales.

El exjugador argentino Sergio 'Kun' Agüero se encontraba en una sesión en streaming cuando supo de este deceso y su reacción conmovió a los internautas, pues de inmediato su rostro se tornó conmocionado pues se trataba del primer entrenamiento del equipo para la pretemporada. "No me jo… ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves… Qué mier…", expresó.

"Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar", dijo el exjugador.