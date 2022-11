Lionel Messi le responde al 'Canelo' Álvarez y reveló si pedirá disculpas por lo ocurrido

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Luego de la amenaza de Saúl 'Canelo' Álvarez por lo ocurrido la semana pasada en el vestidor de Argentina, donde se ve a Lionel Messi con una playera de México enfrente, en una situación que se interpretó de muchas maneras y que se convirtió en un tema que no ha dejado de dar de qué hablar en las redes sociales, el capitán argentino, por fin respondió a los comentarios del boxeador.

El futbolista se pronunció después del partido en el que su selección venció a Polonia y además de responder al pugilista mexicano, también reveló si se disculparía como se manejó en algún momento; sin embargo, Messi primero negó que lo que muestra el video haya ocurrido como la interpretación que se le dio, además de que descartó disculparse por una situación que en su opinión estuvo malinterpretada.

"Vi que habló ahora (Saúl Álvarez), pero creo que fue un malentendido, el que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie (...) no tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto ni a la gente de México ni a la camiseta ni a nadie", expresó el futbolista argentino después del juego en el que su equipo logró su clasificación a la siguiente fase del Mundial y con lo que pareció terminar el tema.

Momentos antes de que arrancara el último partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo entre Argentina y Polonia, 'Canelo' se disculpó vía redes sociales por lo que había dicho contra el futbolista. “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí" comentó el pugilista.

Todo comenzó con un video en el que parecía que Messi pateaba la playera de México a lo que reaccionó el campeón asegurando que lo golpearía si lo encontraba por lo que había hecho. Después varios futbolistas se sumaron a la discusión, tanto argentinos como mexicanos, a los que fue respondiendo 'Canelo' en sus redes, hasta que finalmente se disculpó y ahora llegó la primera reacción de Messi.

