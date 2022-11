Memes no perdonan a la Selección Mexicana por quedar fuera del Mundial de Qatar 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Bueno, este texto hubiera sido diferente "si alguien... hubiera decidido jugar así contra Argentina o hubiera llevado a los jugadores en mejor momento" o al menos eso es lo que piensa la afición en las redes. En todo caso el humor de los memes siempre será el mejor aliado para aliviar el malestar de los aficionados mexicanos que cada cuatro años tienen la esperanza de ver a la Selección Mexicana trascender más allá de los octavos de final.

Y como era de esperarse, tras la eliminación de México, los memes no faltaron para tomar con humor el descontento y de paso mostrar el ingenio de los creadores para relacionar las bromas con esta derrota. Desde los memes más conocidos, hasta los mejor adaptados, en internet se dieron la oportunidad de sorprender a los aficionados con hilarantes imágenes donde el técnico, los jugadores y los aficionados son los protagonistas.

Créditos: Twitter

Desde luego la gran mayoría ha tenido reacciones positivas y se han compartido muchas veces y seguramente seguirá así a lo largo del día para olvidar la amarga (al menos en esta ocasión) victoria del equipo mexicano, pues vencer a Arabia Saudita 1-2 no fue suficiente para superar a Polonia en el grupo. El golazo de Luis Chávez le dio un momento de alegría a los fanáticos, pero no fue suficiente.

Además, hay que sumar que Argentina no goleó a Polonia y Lionel Messi falló un penalti que quizás hubiera puesto las cosas más reñidas para el 'Tri'. Por cierto que, esa falla, también volvió protagonista al capitán argentino de los memes que hicieron los mexicanos. Finalmente no habrá quinto partido, pues ni siquiera se pudo avanzar al cuarto, algo que no ocurría desde la edición de Argentina 1978.

