México queda eliminado del Mundial de Qatar 2022 pese a victoria ante Arabia Saudita

Comparta este artículo

Lusail, Qatar.- México quedó eliminado de la Copa del Mundo de Qatar 2022, pese a vencer 1-2 a Arabia Saudita, pues la diferencia de goles pesó al final y colocó al Tri en el tercer lugar del Grupo C. Es la primera vez desde el torneo en Argentina 1978 que la Selección Mexicana no logra pasar a la fase final, sumando así una de sus peores participaciones en su historia en los Mundiales.

Esta vez Gerardo Martino mandó al campo a sus mejores jugadores y regresó a la formación a Henry Martin para volver a jugar con un centro delantero. Así México lució mejor que Arabia Saudita y desde los primeros minutos fue el equipo más ofensivo y estuvo a punto de abrir el marcador con remates de Alexis Vega y Orbelín Pineda, otra de las novedades en la alineación y uno de los mejores jugadores del partido.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

Pese a la insistencia no fue sino hasta el segundo tiempo que México se adelantó en el marcador. Apenas regresaron al campo y al 47' el Tri cobró un tiro de esquina el balón lo tocó primero César Montes y después Henry Martin mandó al fondo al puntear frente al portero y superar la marca de un defensa. Así el equipo mexicano tomó confianza y aprovechó el momento anímico para buscar el segundo gol de los tres que necesitaba en ese momento.

No pasó mucho tiempo para que México aumentara su ventaja y fue gracias a un golazo de Luis Chávez de tiro libre que colocó en la esquina de la portería que el Tri hizo el segundo. Un gol que les daba esperanzas, pues en ese momento también se disputaba el Polonia-Argentina y la diferencia de goles aún no los favorecía, por lo que fueron en busca del gol, pero el juego se prolongó y las entradas de Antuna (a quien le anularon un gol por fuera de lugar), Funes Mori y Jiménez no funcionaron y en el tiempo agregado Salem Al Dawsari hizo el gol de Arabia que rompió con cualquier posibilidad.

¿Por qué quedó eliminado México de Qatar 2022?

México disputaba la calificación con Polonia, quien en principio los superaba en diferencia de goles. Con la victoria de Argentina 2-0 sobre los polacos y el 0-2 momentáneo del Tri a la Selección Mexicana le bastaba un gol para avanzar dependiendo de si mismo, pues ese resultado con el que igualaba en todo a los europeos lo mantenía en desventaja por el otro criterio de desempate: las tarjetas amarillas, ya que los mexicanos tenían más. Finalmente el gol de último minuto de Arabia dejó en diferencia de -1 al tricolor y con 0 a los polacos.

Fuente: Tribuna