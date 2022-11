Mundial de Qatar 2022: Horario y dónde ver EN VIVO partido México vs Arabia Saudita; Grupo C

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles, los equipos del Grupo C se debatirán para avanzar a Octavos de Final en el Mundial de Qatar 2022. La Selección Mexicana, la cual no ha anotado un solo gol en esta Copa del Mundo, tiene oportunidad de clasificar, sin embargo, tendrá que esforzarse al máximo y dar un extra para lograrlo. Si deseas ver el encuentro entre México y Arabia Saudita, aquí te decimos en horario y dónde verlo en vivo. ¡Toma nota!

La Selección Mexicana se enfrentará a Arabia Saudita este miércoles. Foto: Internet

Horario del partido de México vs Arabia Saudita

El Tri Nacional tendrá, sí o sí, que vencer a Arabia Saudita para pasar a Octavos de Final en este polémico Mundial. Cabe señalar que el equipo asiático arrancó la Copa del Mundo con un triunfo 1-0 contra Argentina; en su segundo juego, contra Polonia, fue goleada con un 2-0, por lo que su posicionamiento en el Grupo C se vio afectado. Este miércoles 30 de noviembre, el horario del que sería su último partido es a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver en vivo partido de México contra Saudita

El partido tocó entre semana y en un horario no muy favorable para la afición mexicana, pues muchos estarán en el trabajo o en la escuela. Sin embargo, si pueden 'escapar' para ver a la Selección Mexicana en el que podría ser su último juego del Mundial de Qatar, deben saber que este se transmitirá sin costo en Televisa, por el Canal 5 y en la cadena de TV Azteca, por el canal de Azteca 7. Otras opciones para ver en directo son TUDN, y las formas de pago de ViX y Sky Sports.

Mundial de Qatar 2022: Posiciones del Grupo C

Cabe destacar que a la fecha de publicación de esta nota, el líder del Grupo C es Polonia, el cual es seguido por Argentina (su rival de este día) y Arabia Saudita; más abajo, en el sótano, aparece México, que todavía no sabe lo que es ganar en la Copa del Mundo y no ha metido goles en sus partidos. ¿Será este el día en el que la Selección Mexicana le dé una sorpresa a su afición? ¡Compártenos si verás el duelo del tricolor!

Fuente: Tribuna