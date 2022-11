Tras eliminación de México, Gerardo Martino se despide: "El contrato se venció"

Comparta este artículo

Lusail, Qatar.- Luego de la eliminación de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Gerardo 'Tata' Martino, técnico de la Selección Mexicana, se presentó a la rueda de prensa con un mensaje de disculpas y también con declaraciones que se pueden interpretar como una despedida del equipo, tras un proceso de cuatro años al frente. El entrenador se dijo decepcionado y también asumió la responsabilidad por el fracaso.

“No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso", expresó el entrenador argentino quien complementó informando que no cree que el futuro pueda ser de manera distinta y que su contrato había vencido, luego de este partido.

“No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final. El pase se perdió esta noche. Fue nuestro mejor partido, donde más situaciones de gol creamos y podríamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos, pero fallamos”, aceptó el estratega que al parecer ya no seguirá al frente del combinado nacional.

La Selección Mexicana deberá comenzar un nuevo proceso desde cero para el próximo ciclo mundialista donde México será uno de los países anfitriones junto con Canadá y Estados Unidos y en donde el nuevo técnico tendrá sólo la Copa Oro y la Nations League de Concacaf como competencias oficiales para preparar a la nueva generación de futbolistas. Aunque varios técnicos han sonado para el puesto, no se sabe cuando se haría oficial al nuevo entrenador.

