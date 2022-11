Con triunfo, playera especial y lágrimas, así se despidió Gerard Piqué del futbol

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Entre lágrimas y el reconocimiento de la afición se retiro Gerard Piqué, tras 18 años de carrera tal y como lo prometió a mitad de semana en un anuncio que sorprendió a todos. La noche en el Camp Nou fue especial para el defensa que pudo retirarse con una victoria, pues el Barcelona venció al Almería 2-0 en un partido en el que, incluso, todavía pudo haberse despedido con un gol.

Todo comenzó con un homenaje en la playera por parte del Barcelona, pues la indumentaria llevó la palabra "sempr3" en el pecho. En las pantallas del estadio se mostró la imagen del jugador y en el centro del campo una lona alusiva al último encuentro de Gerard Piqué. Al salir, los aficionados corearon su nombre y así comenzó el partido ante el Almería donde se pudo haber despedido con un gol. Al minuto siete el Barcelona tuvo un penalti a favor que el público pedía que tirara Piqué, pero el defensa se negó y dejó la responsabilidad en Lewandowski, quien erró su disparo.

En el segundo tiempo Osmane Dembelé adelantó al Barca con un gol al 48', luego de una asistencia de Sergio Busquets el francés se vio rodeado de defensa, pero no lo incomodaron y con potente remate de izquierda venció al portero. Frenkie de Jong aumentó la ventaja de los locales al 62', tras rematar un rebote que otorgó el portero casi en la entrada de la portería y que el mediocampista neerlandés no desaprovechó.

Al 68' llegó el cambio del Barcelona, Xavi decidió sacar a Gerard Piqué, quien nuevamente se fue ovacionado y en su lugar entró Gavi. Al final el equipo blaugrana se fue con la victoria y tras el partido, el defensa español dijo algunas palabras en un momento que lo conmovió hasta las lágrimas. "En primer lugar quiero dar las gracias a todos mis compañeros, al club, al cuerpo técnico, a todos los encargados, a la Junta. En la vida, cuando te haces mayor te das cuenta que, a veces, querer es dejar marchar", expresó antes de que se le salieran las lágrimas.

"Una relación de tanto amor, de tanta pasión era el momento de darnos un poco de aire. Estoy convencido que en un futuro volveré a estar aquí. Esto no es una despedida, ya me fui también con 17 años y volví. Mi abuelo me hizo socio desde que nací. Nací aquí y moriré aquí. 'Visca el Barça, sempre'", dijo el jugador ante los asistentes que se quedaron a acompañarlo en el Camp Nou.

Fuente: Tribuna