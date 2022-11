Liga MX Femenil: Tigres pide sanción para portera de Rayadas por gestos a la tribuna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tigres Femenil pidió la intervención de la Comisión Disciplinaria para sancionar a la portera de Rayadas Alejandría Godínez quien tras la derrota de 2-1 en el clásico regio hizo gestos a la tribuna llevándose las manos a la cara como en gesto de lloriqueo como lo mostraron diversos videos en redes sociales, por lo que la portera se podría hacer acreedora a una sanción.

"El club Tigres de la U.A.N.L. solicitó a esta Comisión, su intervención por los gestos realizados por parte de la jugadora del Club Rayados de Monterrey, Alejandría Godínez Herrera, al finalizar el partido disputado el pasado 4 de noviembre del 2022; correspondiente a la Semifinal de Ida del Torneo Apertura 2022 de la LIGA MX Femenil entre los Clubes Tigres de la U.A.N.L. vs. Rayados de Monterrey", se lee en el comunicado de la Comisión Disciplinaria.

Pero no es la única petición de las 'Amazonas', pues también apelaron la expulsión de la delantera Stephany Mayor a la que buscan tener disponible para el juego de vuelta. "La Comisión Disciplinaria informa que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 inciso a) y d) del Reglamento de Sanciones, recibió por parte del Club Tigres de la U.A.N.L. una solicitud de investigación por la expulsión de su jugadora, Sandra Stephany Mayor Gutiérrez", explica el documento de la Comisión.

La entrenadora de Tigres, Carmelina Moscato, ya había advertido tras el juego ante Rayadas que Mayor es de vital importancia para el equipo. “En mi humilde opinión, es la mejor o una de las tres mejores de la Liga; afectara al equipo, no hay duda, también emocionalmente, no solo dentro de la cancha. Mentiría si diría que no es una gran ausencia, pero tenemos un gran plantel, soy suertuda. Claro, la extrañaremos y jugaremos por ella”, dijo en la conferencia de prensa.

Rayadas está en desventaja luego de perder 2-1 ante Tigres, el partido de vuelta se jugará el lunes 7 de noviembre en el estadio BBVA donde buscarán sacar ventaja de su localía. En el otro encuentro de semifinales de la Liga MX Femenil, Chivas perdió 3-1 ante América. Las rojiblancas recibirán el partido de vuelta en el estadio Akron donde buscarán al menos igualar el global. Este encuentro también se jugará el lunes.

Fuente: Tribuna y FMF