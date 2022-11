Llegan a México los refuerzos argentinos de Cruz Azul para el Clausura 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya llegaron a México los dos primeros refuerzos de Cruz Azul para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Los argentinos Ramiro Carrera y Augusto Lotti procedentes del Atlético Tucumán arribaron a la Ciudad de México para comenzar su proceso de contratación con 'La Máquina'. Ambos jugadores aseguraron estar conscientes del equipo al que llegan y del nivel de exigencia del futbol mexicano.

"La verdad es que sí es el mayor reto de mi carrera, estoy contento de que me llamaran en un gran momento profesional y personal, así que ahora a esperar a estar a la altura del club. Se dio todo muy rápido. Por suerte no hubo tantas trabas en la negociación. Desde el momento que me enteré del interés de Cruz Azul fue una hermosa sensación saber que un club tan grande pueda contar conmigo. No había nada qué pensar”, dijo Augusto Lotti al ser abordado por los medios de comunicación.

Ramiro Carrera compartió que ya se había informado sobre el futbol mexicano gracias a su compañero Christian Menéndez, su compañero en el club argentino y con experiencia en México, además del delantero de Pachuca Nico Ibáñez con quien también tuvo comunicación, por lo que se mostró agradecido de poder llegar a un club que consideró de los más grandes del futbol mexicano y a una competencia tan competitiva.

"He hablado con Christian Menéndez desde hace rato, desde hace como tres semanas que vengo hablando con él, me ha hablado que el futbol mexicano es muy competitivo, es una institución muy linda para mí, la verdad es que estoy contento de dar estos pasos en mi carrera. También tuve contacto con Nico Ibáñez, ahora en Pachuca, que fue mi compañero, y la verdad que contento por tener esta oportunidad y de venir a este club tan grande", destacó Carrera.

Ambos jugadores harán los exámenes médicos obligatorios para después firmar su contrato. El lunes podrían presentar oficialmente a ambos jugadores como nuevos refuerzos de Cruz Azul. El equipo celeste estaría regresando a los entrenamientos la próxima semana de cara al torneo Clausura 2023. De momento no han dado detalles de cómo será su preparación de pretemporada.

Fuente: Tribuna, ESPN, Mediotiempo