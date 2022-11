MLB: ¿Hoy se decide al ganador de la Serie Mundial?; hora y dónde ver el Astros vs Phillies

Comparta este artículo

Houston, Estados Unidos.- Se acerca el final de la Serie Mundial de la Major League Baseball (MLB) y esta tarde podría coronarse el nuevo campeón. Después de cinco emocionantes partidos, los Houston Astros están arriba 3-2 sobre los Philadelphia Pillies por lo que una victoria en este juego seis los hará ganadores del 'clásico de otoño' y que mejor para ellos que en su casa, el Minute Maid Park.

Esta podría significar por fin la ocasión para que Dusty Baker, manager de Houston, pueda lograr el título que antes ya se le ha negado en varias ocasiones. Y aunque es consciente de la situación en la que se encuentra y lo cerca que está de ganar, el manager aseguró que prefiere no pensar en ello para tranquilizarse. "No pienso en la situación en la que estoy", dijo en declaraciones para la agencia AP.

"Solo me tomo un día de descanso, porque si piensas demasiado en algo todo el tiempo te vuelves loco. Simplemente he aprendido con el tiempo que hay que vivir la vida, hacer lo correcto, aprovechar el momento disfrutar lo más que pueda uno. Hay que disfrutar este viaje... Siempre pensé: 'Bueno, cuando deba ganar ganaré y cuando deba firmar un contrato lo firmaré'. Entretanto, sólo voy a salir y a disfrutar lo que he estado haciendo por mucho tiempo", agregó Baker.

por otra parte, Rob Thompson, manager de Phillies, aseguró no sentirse en riesgo por la ventaja que les tomaron en la serie. "Hemos jugado una pelota realmente buena. No pienso que haya motivo para el pánico. Simplemente tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho. Hay que concentrarse en los detalles. Siempre les digo: 'Concentrémonos en las cosas pequeñas y ocurrirán cosas grandes'", declaró.

A las 18:03 horas, tiempo del centro de México (17:03 horas, tiempo de Sonora) los Houston Astros reciben a los Philadelphia Pillies en el juego seis de la Serie Mundial. Los Astros podrían ganar en su estadio, algo que no ocurre desde 2013 cuando lo hicieron los Red Sox. Las acciones podrán seguirse a través de las cadenas de paga ESPN y FOX Sports, así como en streaming a través de Star+.

Fuente Tribuna y agencias