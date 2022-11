NBA: Podrás ver gratis los partidos del lunes, gracias a las elecciones intermedias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los aficionados a la NBA tienen buenas noticias, pues si siempre están buscando dónde ver los partidos de la temporada ahora tendrán una opción muy sencilla en streaming. Los partidos del lunes 7 de noviembre serán transmitidos de manera gratuita a través de la plataforma de la liga NBA League Pass, por lo que los aficionados podrán disfrutar de los 15 partidos de la jornada en un solo lugar y sin tener que pagar.

El motivo de esta iniciativa por parte de la NBA es que en Estados Unidos habrá elecciones intermedias el martes 8 de noviembre y como una forma de incentivar el voto y evitar distracciones para los ciudadanos, dejarán libre de juegos el martes por lo que todos los partidos serán transmitidos el lunes. Además, los 15 encuentros se transmitirán de forma gratuita a través de la plataforma de streaming de la liga para compensar a los fans.

El martes habrá elecciones intermedias en EU. Créditos: Twitter.

Los partidos del martes comenzarán con un intervalo de 15 minutos entre cada uno. El Washington Wizards ante los Charlotte Hornets será el primer duelo de la cartelera que dará inicio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México (17:00 horas, tiempo de Sonora) y finalizará con el juego entre Los Angeles Clippers y los Cleveland Cavaliers a las 21:30 horas, tiempo del centro de México.

La cartelera completa es la siguiente:

Washington Wizards vs. Charlotte Hornets

Houston Rockets vs. Orlando Magic

Oklahoma City Thunder vs Detroit Pistons

New Orleans Pelicans vs. Indiana Pacers

Phoenix Suns vs. Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers vs. Miami Heat

Toronto Raptors vs. Chicago Bulls

Boston Celtics vs. Memphis Grizzlies

New York Knicks vs. Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets vs. San Antonio Spurs

Brooklyn Nets vs. Dallas Mavericks

Sacramento Kings vs. Golden State Warriors

Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz

Cleveland Cavaliers vs. Los Angeles Clippers

La liga regresa a la normalidad el miércoles 9 de noviembre con 13 encuentros y a partir de ahí volverán los juegos diarios de la temporada 2022-2023. Hasta el momento los Milwaukee Bucks lideran la Conferencia Este de la NBA gracias a sus ocho victorias y cero derrotas. Mientras que en la Conferencia Oeste dominan los Portland Trail Blazers con seis juegos ganados y dos perdidos.

Fuente: Tribuna y Sporting News