Tras participar en el Grand Prix, Donovan Carillo regresa a México y lanza importante mensaje

Comparta este artículo

Guanajuato, Guanajuato.- En días recientes la celebridad del patinaje de hielo artístico, Donovan Carrillo sorprendió a toda la comunidad de los deportes de invierno tras participar en el ISU Grand Prix, de Massachussets, donde obtuvo la posición número 12 después de aparecer vestido con un atuendo que recuerda al de los luchadores de la lucha libre mexicana, también se llevó las ovaciones tras danzar al ritmo de Los luchadores de La Sonora Santanera.

Tras el magno evento Carrillo se marchó a Nueva York, donde se hizo acreedor del premio Will Sears por haber participado en el Grand Prix y en la gala de La Gran Manzana. A 10 días de su aparición en uno de los torneos más importantes del mundo del patinaje, Donovan expresó sus ganas de fomentar los deportes de invierno en México, mismos que con el pasar de los años han obtenido mayor reconocimiento en la República, hecho que ya de por sí es un logro, puesto en este país lo que más predomina es el futbol, seguido por beisbol.

Poco a poco se ha visto más atención en los deportes invierno, siempre he buscado que todas mis participaciones ayuden a que siga creciendo y que cada vez seamos más los que formemos parte de esta comunidad", declaró el famoso patinador para el medio 'El Sol de Nuevo León'

Cabe señalar que, actualmente, Donovan se encuentra representando a Guanajuato en el patinaje artístico, hecho que podr??a confundir a más de uno, sobre todo por el hecho de que Carrillo, en realidad, es originario de Zapopan, Jalisco. Aún así, en la entrevista para el diario de Nuevo León, el atleta reconoció que tiene una excelente relación con la asociación de deportes de ambos estados, pero aclaró que no podría representar a ambos: "También he tenido buena relación con CODE Jalisco, no se puede representar a los dos estados, pero busco sumar a los dos en la preparación (...) lejos de dividir se trata de sumar".

Si bien, Donovan expresó su emoción en incentivar la atención hacía el patinaje artístico, en Guanajuato y Jalisco, la realidad es que la única manera de hacerlo es acudiendo a más competencias y presentándose en más galas, es por esta razón que, posiblemente se le verá en la Copa Santa Claus del próximo 25 de noviembre en Budapest. Según algunos informes, el atleta también viajará a Japón para marzo del próximo año para acudir al Campeonato Mundial de Saitama.

El originario de Zapopan, mostró su interés en los deportes cuando apenas tenía 4 años de edad, momento en el que ingresó a los clavados y gimnasia en la Comisión de Deportes Mexicana de Jalisco y aunque sí llegó a las Olimpiadas Nacionales en ambos deportes, la realidad es que su destino lo esperaba en el patinaje artístico, actividad en la incursionó en el 2007, gracias a la influencia de Gregorio Núñez, quien más tarde se convirtió en su maestro.

Fuentes: Tribuna