'Travieso' Arce tiene un gran gesto con niño que le pide dinero en un restaurante en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Jorge 'Travieso' Arce destacó en su época profesional como un boxeador aguerrido y competitivo que triunfó en diferentes categorías del boxeo, pero también ha destacado por su forma de ser. El exboxeador ahora ha dado de qué hablar precisamente por un gran gesto que tuvo con un niño, quien se le acercó en un restaurante y que fue captado en video y compartido a través de las redes sociales donde se volvió viral.

En el video de de unos 25 segundos de duración, se observa al 'Travieso' comiendo tacos en una mesa en un restaurante de Hermosillo, Sonora cuando se le acerca un niño, que por la descripción del video le pide dinero. después se observa al exboxeador intercambiar algunas palabras con él y al final lo invita a comer en su mesa. Este gesto fue reconocido por otros internautas, quienes destacaron el buen corazón de Jorge Arce en ese momento.

Más tarde, el 'Travieso' Arce compartió el video en sus redes sociales donde también confirmó la situación ocurrida con el pequeño que se le acercó. En su mensaje también consideró aclarar que había compartido el video porque lo etiquetaron, pero que no lo hacia por presumir su buena labor del día. Algunos usuarios lo criticaron, pero también hubo quienes lo apoyaron principalmente por el gesto que había tenido.

“Oigan ayer fui a comer tacos de camarón que me encantan aquí en Hermosillo, un niño me pidió dinero para comer, como iba solo lo invite a comer conmigo, una muchacha me grabo y me etiqueto, en Instagram no es presunción, solo es ayudar al prójimo aquí se los dejo. da RT”, escribió el exboxeador mexicano a través de su cuenta de Twitter y que al momento lleva más de 200 interacciones entre likes, retwitts y comentarios.

En otro mensaje, Arce, quien ahora se dedica a dar pláticas motivacionales, recordó como las buenas o malas acciones se regresan, ya que compartió que más tarde a él le invitaron la comida. "Más vale suerte que dinero, fíjense cómo es Dios de bondadoso, yo le pague la cuenta a un niño en Hermosillo, y anoche en Cd. Juárez nos pagaron la cuenta, se fijan como es la vida; la gente que se molesta en criticar esas acciones no se molesten, lo seguiré haciendo, gracias", escribió.

