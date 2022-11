Liga MX niega conocer adeudos a jugadores del Querétaro tras Asamblea de Dueños

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- En las últimas semanas se había dado a conocer en la prensa mexicana que los jugadores de Querétaro se habían negado a entrenar debido a adeudos, también se especuló sobre la venta del equipo en esta semana, además de que existía la posibilidad de que el club pidiera una reducción del castigo al estadio Corregidora, sanción que fue impuesta tras los actos de violencia; sin embargo, ninguno de los temas fue tocado en la Asamblea de Dueños de la Liga MX.

De acuerdo con Mikel Arreola, presidente de la Liga MX, Querétaro no fue tema de conversación sobre la venta del equipo, aunque aceptó que sí está sobre la mesa la venta. Respecto a los adeudos a los jugadores, negó que existiera una queja en la Comisión de Controversias, aunque dijo que se mantendrán atentos ante cualquier situación que pueda surgir sobre este asunto con los jugadores y empleados.

“No fue tema el Querétaro en esta reunión, no estaba en la agenda tocar el tema de la venta de Querétaro. Como saben la venta está instruida por la propia Asamblea y respecto a los salarios estamos atentos en la propia Comisión de Controversias. No hay en la comisión de Controversias ningún tipo de planteamiento. No hubo solicitudes del Club Querétaro en esta Asamblea, estaremos cercanos para efectos de revisar ese tema", declaró el dirigente a los medios de comunicación.

"No hemos recibido en lo formal una solicitud para reducir esa sanción. Estamos cercanos a ellos para apoyar al equipo en esta etapa que enfrenta y de cómo llegar de aquí al mes de marzo”, agregó Arreola sobre el tema de Gallos Blancos. Respecto al inicio del torneo ya se tiene aprobado el calendario, aunque no se dio a conocer el día de hoy. También se conoció la fecha de inicio del Clausura 2023 y el torneo posterior.

El próximo Clausura 2023 que iniciará el 6 de enero y finalizará el 28 de mayo, se especificó que solo habrá una fecha doble. Mientras que el torneo Apertura 2023 empezará el 30 de junio y finalizará el 17 de diciembre. Por otra parte, el fin de semana de Campeones será el 24 y 25 de junio. En su informe, La Liga Mx resaltó que aumentó el tiempo efectivo de juego, los avances económicos y la confirmación de la Leagues Cup, el torneo con los equipos de la MLS.

Fuentes: Tribuna, Mediotiempo