Yaquis de Obregón da lamentable anuncio sobre su serie de la LMP en Estados Unidos

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón iban a hacer historia para la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), con su serie ante las Águilas de Mexicali que estaba planeada para realizarse en Estados Unidos, lo que habría significado la primera vez que un partido de temporada regular de la liga se jugara fuera de territorio mexicano; sin embargo, este encuentro ya no podrá realizarse, según informó el propio equipo sonorense.

A través de su cuenta oficial de Twitter, los Yaquis informaron que "por motivos contractuales" cancelaban la serie ante las Águilas, aunque no dieron detalles precisos de porque no se jugará en Estados Unidos, no obstante dejaron abierta la posibilidad de que si se concrete para el próximo año, mientras tanto la serie se jugará en Sonora. Por su parte, la Liga Mexicana del Pacífico no se ha pronunciado al respecto.

"Lamentamos tener que informar que, por motivos contractuales, se ha tomado la decisión de suspender la serie entre Águilas de Mexicali y Yaquis de Obregón, la cual se llevaría a cabo en la ciudad de Tucson, Arizona los días 11, 12 y 13 de noviembre del 2022. Este compromiso se realizará en las mismas fechas, pero en el Estadio Yaquis como estaba originalmente programado, dejando para la próxima temporada la posibilidad de jugar en territorio norteamericano", se lee en su comunicado en Twitter..

"Estamos convencidos que la internacionalización de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) es de suma importancia para nuestro crecimiento futuro, sin embargo, este primer intento no se pudo concretar de forma favorable para las partes involucradas. Seguiremos trabajando para cumplir estos objetivos a nivel Liga", agregó el equipo de la 'Tribu' en el mensaje publicado a través de su cuenta oficial.

Para la Liga Mexicana del Pacífico la posibilidad de jugar la serie en el extranjero era parte de un proyecto de crecimiento e internacionalización por parte de la liga que se denomina ‘International Series’. De esta manera también buscan acercarse a los aficionados que se encuentran más allá de México, según informaron en un comunicado hace un mes cuando se dio a conocer el anuncio.

