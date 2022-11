A días del Mundial de Qatar 2022, personajes del futbol "explotan" contra la sede

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A menos de una semana de que inicie el Mundial de Qatar 2022, distintos personajes relevantes del futbol internacional se han mostrado críticos con el torneo y el país sede por diversos motivos como los atropellos a los derechos de los trabajadores, así como los derechos de las personas restringidos por las normas estrictas del país. Los casos más recientes son los de Jürgen Klopp, técnico del Liverpool y Jorge Sampaoli, técnico del Sevlila.

Sampaoli se lamentó en primera instancia lo que provocaba para las competencias de clubes el que se llevara a cabo un torneo en estas fechas, pero después criticó esta decisión asegurando que todo se hace por dinero, aunque al final aceptó que todos los involucrados aceptaron seguir bajo estas condiciones. “Ahora no se puede quejar nadie, esto se tenía que haber resuelto antes. Jugar un Mundial en un país árabe en noviembre en medio de una competencia, parar la competencia y jugar", expresó

"Ahora ya está, todo se ha aceptado, la FIFA determinó que se juegue en un lugar donde no se debería haber jugado en una fecha en la que no se debería haber jugado. Todo es por plata, todo es un negocio. Aceptamos el negocio y vamos todos para adelante. Quejas no puede haber. Como esto es un gran negocio y se deja por de lado todo lo demás, las consecuencias las pagan los de más abajo", agregó el chileno. "Tenemos que empujar para saber que nos hacemos cargo de situaciones puntuales de unos futbolistas que por lógica, en todo el mundo, no van a mirar de reojo sino con los dos ojos al Mundial. No es culpa de los futbolistas”.

Por otra parte, Jürgen Klopp, técnico del Liverpool y quien en el pasado siempre se ha mostrado crítico de los sucesos sociales, recordó las malas condiciones en las que estuvieron los trabajadores y aseguró que se "ganó dinero por las razones equivocadas". "He estado pensando: 'oh, vaya, es difícil construir estadios en Qatar porque tienes que hacerlo en verano a 50 grados de temperatura o lo que sea'. Eso no es bueno para una persona, estar bajo el sol haciendo trabajo físico. Es imposible, para ser sinceros.

"Pero nadie ha pensado en esos trabajadores. Ha habido muchas oportunidades de denunciarlo desde la concesión del Mundial. Dos y tres años para decir: 'Por cierto, el proceso no está bien'. Pero mucha gente ha ganado dinero por razones equivocadas", dijo Klopp en una conferencia de prensa. A ambos entrenadores se unen las protestas de los jugadores de Australia y las acciones de las federaciones de Dinamarca y su marca patrocinadora.

Fuente: Tribuna y agencias