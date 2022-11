Otro duro golpe para los deportistas de Rusia; enfrentan nuevo castigo ahora en boxeo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, el deporte ruso se ha visto afectado con sanciones de parte de las federaciones deportivas. El futbol fue de los primeros deportes en vetar a sus selección y sus clubes y también ha ocurrido en el tenis, el automovilismo, el básquetbol, el rugby, voleibol, natación, esquí y ahora se suma también el boxeo donde suelen tener buenos representantes.

De acuerdo con información de ESPN, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, anunció que los boxeadores de Rusia y Bielorrusia serán descartados y no podrán disputar títulos avalados por el Consejo debido a los conflictos bélicos en Ucrania. Lo que supone un nuevo golpe para los deportistas rusos que se han visto privados de poder competir al más alto nivel en varias disciplinas.

“Se tuvo una revisión de lo acontecido, habíamos tenido decisiones provisionales desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de este año. Se confirma lo que habíamos decidido como organismo y se agrega una cláusula más: No se acepta ninguna pelea que se lleve a a cabo en esos dos países (Rusia y Bielorrusia), ningún boxeador puede pelear por algún título del CMB y a partir de hoy todos los boxeadores rusos o bielorrusos han sido sacados de las clasificaciones mundiales”, dijo Sulaimán tras la última sesión de trabajo del CMB.

El presidente del CMB detalló que la decisión se tomó en parte porque durante la guerra se atacaron instalaciones para la práctica del boxeo por lo que no hay forma de que los deportistas de ese país puedan seguir en competencia, así que decidieron que la sanción se mantendrá hasta que el boxeo ucraniano pueda volver a competir y entrenar con normalidad, lo cual ocurriría hasta el final del conflicto.

“El boxeo en Ucrania está totalmente detenido por los ataques que Rusia está haciendo. Todos los gimnasios e instalaciones deportivas han sido destruidas, el boxeo ucraniano no puede tener actividad. La vida no sigue en Ucrania y hasta que no haya un restablecimiento del boxeo ucraniano, no habrá reestablecimiento del boxeo ruso para el CMB”, detalló Sulaimán en declaraciones citadas por ESPN.

