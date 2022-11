Tatiana Flores: La mexicana jugará en el Real Oviedo Femenino de España

Comparta este artículo

Oviedo, España.- La delantera mexicana Tatiana Flores vivirá su primera experiencia como futbolista profesional en el futbol de España, luego de que se anunció su fichaje con el Real Oviedo Femenino que millita en la segunda división española de la categoría. Tatiana llega procedente de las categorías inferiores del Chelsea de Inglaterra, su segundo equipo en ese país, pues antes estuvo en el Arsenal.

El Real Oviedo destacó la "velocidad, manejo del balón y eficacia frente al gol" de la atacante mexicana, así como su experiencia en el futbol de selecciones, pues ha jugado en las categorías Sub 17 y Sub 20 de México y en torneos importantes como los campeonatos de Concacaf en ambas categorías y recientemente el Mundial Sub 17 de la India donde tuvo una participación destacada principalmente en el juego ante España.

Tatiana Flores llega al mismo equipo que su hermano Marcelo Flores, quien también juega en la segunda categoría española con el primer equipo del club. Cabe destacar que el conjunto español es propiedad de Grupo Pachuca de México. De acuerdo con la agencia EFE, en España ya buscaban su incorporación desde el verano pasado, pero fue hasta la intervención del grupo empresarial mexicano que hubo un acuerdo.

Tatiana Flores con los colores del Real Oviedo. Créditos: Twitter @RealOviedoFem

¿Cuándo jugará Tatiana Flores?

La mala noticia es que Tatiana Flores no podrá ver acción tan rápidamente en el primer equipo femenil, pues el club informó que podrá tener minutos "tras el inicio de la ventana de fichajes de invierno, que tendrá lugar en enero", así que todavía habrá que esperar para verla debutar en el equipo que busca el ascenso a la primera división. Actualmente, el Real Oviedo Femenino se encuentra octavas con 12 puntos, tras ocho jornadas jugadas.

Fuentes: Tribuna y Real Oviedo