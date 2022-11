Tigres busca nuevo técnico para el Clausura 2023, Miguel Herrera fue cesado del club

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Miguel Herrera llegó a Tigres con la intención de revolucionar al equipo en 2021, pero no consiguió el ansiado título. En dos torneos su equipo se quedó en la antesala de la fina y en el último no logró superar los cuartos de final. Los cuestionamientos sobre sus resultados comenzaron a llegar y ya se especulaba sobre una posible salida para el siguiente torneo, escenario que finalmente se confirmó este día.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Tigres dio a conocer la salida de Miguel Herrera de la dirección técnica del equipo. El club explicó que tomó la decisión, luego de un análisis sobre su trabajo. Además, agradecieron el trabajo del 'Piojo' en estos torneos. Será en los próximos días cuando el equipo felino de a conocer a su nuevo entrenador para comenzar a preparar el torneo Clausura 2023.

“El Club Tigres anuncia que después de realizar un análisis a profundidad ha tomado la decisión de finalizar la relación laboral con Miguel Herrera y su equipo de trabajo. Agradecemos a Miguel y a todo su cuerpo técnico por el profesionalismo mostrado a lo largo de los tres torneos de Liga en los que estuvieron al frente de Tigres y les deseamos éxito en sus proyectos futuros. En los siguientes días anunciaremos a nuestro nuevo cuerpo técnico”, expresó el club en su comunicado.

Cabe destacar que tras la última eliminación de Tigres ante América, la relación con los jugadores se lastimó, luego de las declaraciones de Miguel Herrera sobre la edad de varios jugadores del plantel. Palabras que no cayeron bien entre los afectados y que tampoco compartieron personas del club como el propio presidente del equipo Mauricio Culebro. También estaba el cuestionamiento de la participación del entrenador en una televisora como parte de la cobertura mundialista que le impediría estar con el club.

"A mí me va a tocar, o a otro que venga si no soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo en diez años pero que ya se hizo viejo para el futbol. Me va a tocar. La gente se molesta porque sacas a un jugador o a otro y empiezas a tratar de rejuvenecer al equipo. Hoy lo veo y sigue teniendo una actitud extraordinaria, corre, lucha, patea, hace todo, pero no es eterno, ningún jugador en el mundo es eterno", dijo Herrera en conferencia hace unas semanas en referencia a sus veteranos.

Fuente: Tribuna y comunicado Tigres