Dani Alves cree que lo critican porque juega en Pumas: "Si estuviera en el Barca no pasaría"

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Desde que apareció su nombre en la lista de convocados para la Copa el Mundo de Qatar 2022 como parte del plantel de Brasil, Dani Alves ha sido muy cuestionado al igual que su entrenador y ante la posibilidad de que juegue mañana ante Camerún en el Mundial el futbolista habló con los medios mostrando su compromiso y también su sentir sobre lo que considera la opinión pública.

Para el futbolista brasileño las criticas vienen en parte porque al parecer juega en Pumas en la Liga MX, en este sentido trató de defenderse en contra de este argumento. "Si estuviera jugando en el Barcelona esto no pasaría. En Brasil siempre hay que buscar a alguien para criticarle, como el resto de jugadores están en grandes equipos de Europa, me ha tocado a mí", declaró Alves a los medios.

Créditos: Twitter @DaniAlvesD2

"Durante mis 16 años en el equipo, he dado lo mejor de mí por el equipo. La vida siempre recompensa a las personas que aman lo que hacen y dan lo mejor de sí en la misión. Estoy cosechando lo que he sembrado en estos 16 años. Es normal que la gente me cuestione esto por mi edad o porque no estoy en mi mejor momento, pero en el Mundial no se trata de ser el mejor para un club, sino de tener tu mejor momento del torneo.

"Estoy aquí para servir al equipo. Si tengo que tocar la batería, seré el mejor baterista que haya. Sé lo que puedo hacer por el equipo y sé que hay otros jugadores en un mejor momento que yo para lo que se pide. Sé que puedo entregar, sé lo que puedo entregar. La confianza es algo que no pides, es algo que obtienes. Yo he obtenido la confianza", agregó el jugador que espera poder tener algunos minutos.

Dani Alves, a punto de alcanzar a una leyenda

Si Dani Alves, juega mañana contra Camerún en el último partido de la fase de grupos de su selección logrará alcanzar una nueva marca y también igualar a una leyenda. Si juega al menos un minuto llegará a 125 partidos disputados con Brasil y con ello igualaría la marca de Roberto Carlos. Si vuelve a jugar quizás hasta pueda superarlo, aunque tal vez ya no alcance a Cafú, quien ostenta el récord con 142 presencias.

Fuente: Tribuna, agencias y Mundo Deportivo