Marruecos hace historia en Qatar: Vence a Canadá 2-1 y pasa a Octavos como líder del Grupo F

Doha, Qatar.- Hoy es un día histórico para la Selección de Marruecos, pues luego de vencer a Canadá en el último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, pasó a Octavos de Final como líder del Grupo F. Con su triunfo de 2-1 logró destronar a Croacia, quien avanza como segundo luego de empatar con Bélgica, otro eliminado de la Copa del Mundo en este año. La escuadra africana, además, pasó como invicta, lo que la convierte en una de las grandes sorpresas de este torneo.

Marruecos avanzó a Octavos de Final como líder absoluto del Grupo F. Foto: Internet

Desde el inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022, Marruecos sorprendió a la afición, pues en su primer partido logró empatar 0-0 con el subcampeón de Rusia 2018. Para la jornada 2 de la fase de grupos, venció 2-0 a la escuadra de Bélgica, lo que nutrió la esperanza de avanzar a Octavos de Final. Este jueves 1 de diciembre lo logró al vencer 2-1 a Canadá, Selección que no logró conseguir triunfos en el Grupo F.

El primer punto a favor de los africanos llegó recién iniciado el partido en el estadio Al Thumama, cuando el arquero de Canadá, Borjan, quiso jugar y dejó libre la red. En este punto, Hakim Ziyech, quien es delantero del Chelsea F. C., solo tuvo que definir por arriba para marcar el 1-0. Marruecos continúo dominando el esférico y para el 24' Youssef En-Nesyri marcó el segundo punto de ventaja contra la 'Hoja de Maple'.

Antes de acabar el primer tiempo, Canadá anotó su primer punto, no obstante, causó polémica debido a que un autogol: Aguerd terminó desviando el balón y Yassine Bounou, mejor conocido como 'Bono' quedó incómodo para sacar el balón. De menos la selección del norte de América no quedó en ceros en el que sería su último partido en Qatar 2022, debido a que ya no tenía oportunidad de avanzar a Octavos de Final. El descanso empezó con un 2-1.

Finalmente, el segundo tiempo se quedó con el mismo marcador y el triunfo de Marruecos no solo aseguró su pase a Octavos de Final, sino que lo posicionó como el líder de su grupo, por encima de Croacia, quien es actual subcampeón del mundo. ¡Sin duda una grata sorpresa en este torneo! Habrá que ver qué otras sorpresas traen.

Fuente: Tribuna