Qatar 2022: Así van los cruces de los octavos de final de la Copa del Mundo

Ciudad de México.- Quedaron definidos el Grupo E y el Grupo F de la Copa del Mundo de Qatar 2022 por lo que solo restan dos partidos para completar la llave completa de octavos de final. Mientras tanto, con las sorpresas del día ya se va formando el camino hacia el título y los rivales a los que podrían enfrentarse en las fases siguientes los llamados candidatos que siguen con vida en el torneo.

Bélgica dio la sorpresa, pero para mal, pues era uno de los candidatos para pelear el Mundial y terminó en decepción al caer en la primera ronda de la Copa del Mundo. Por otra parte, Alemania, otro de los posibles candidatos, perdió toda posibilidad de volver a disputar la copa y por segunda ocasión se quedó en la fase de grupos. En contraste, dos equipos inesperados pudieron clasificarse: Japón y Marruecos.

GRUPO E

Japón terminó como primer lugar del grupo con seis puntos, gracias a sus victorias sobre España y Alemania. La 'Furia Roja' quedó en el segundo puesto con cuatro puntos y una diferencia de más seis goles. Los alemanes también llegaron a cuatro unidades, pero no pudieron clasificar por los goles. Mientras que Costa Rica terminó en el último lugar con tres unidades.

GRUPO F

Marruecos fue la sorpresa del sector al avanzar invicto con siete puntos. Croacia tampoco perdió ningún partido y se clasificó en segundo lugar con cinco unidades. Bélgica quedó en tercer puesto con cuatro puntos y Canadá fue última del grupo sin unidades al perder todos sus partidos. Con estos resultados quedaron definidos más partidos para la siguiente ronda del torneo de selecciones.

¿Cómo van los octavos de final en Qatar 2022?

Luego de la conclusión de la jornada de hoy, Marruecos enfrentará a España el 6 de diciembre a las 09:00 horas, tiempo del centro de México (08:00 horas, tiempo de Sonora). Mientras que Japón jugará ante Croacia el 5 de diciembre en el mismo horario. Países Bajos vs Estados Unidos, Argentina vs Australia, Francia vs Polonia e Inglaterra vs Senegal completan los enfrentamientos conocidos para esta fase hasta el momento.

