Selección Mexicana: ¿Regresa el ascenso y descenso? La reestructuración que planea la Femexfut

Lusail, Qatar.- Luego de la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la fase de grupos, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), Yon de Luisa dio una conferencia ante los medios de comunicación donde lamentó los resultados obtenidos, así como lo que seguirá desde el organismo rector del futbol mexicano para cambiar la situación de cara al siguiente Mundial donde México será sede.

En la estructura administrativa parece que no habrá cambios, pues de Luisa descartó su renuncia y dijo que serán los dueños quienes decidan su continuidad. “No es necesario una renuncia y ahora termina este ciclo y los dueños decidirán si se continúa o no”, dijo el directivo para aclarar esta situación. Por otra parte, pidió tomar en cuenta lo bueno de este proceso y sugirió trabajar sobre esa base de lo construido.

“Tuvimos una gran planeación, una preparación de primer nivel. Fuimos a Girona, hay que resaltar todo lo que se hizo previo a estos tres juegos y no logramos lo que la afición esperaba y merecía”, declaró el directivo. “Hubieron cosas positivas. La medalla de bronce, el título de Copa Oro, que se llegaron a dos finales. Debemos de construir sobre la base de lo que se hizo bien. Y ahora hay que esperar el reporte para saber qué otras cosas se pueden a ver y mejorar", agregó.

¿Femexfut regresará el ascenso y el descenso?

Entre las criticas por el fracaso del 'Tri' en el Mundial está una hacia el sistema de competencia que ha cambiado desde hace varios torneos y donde una de las modificaciones más importantes fue la eliminación del ascenso y descenso. Aunque también está la situación del gran número de jugadores extranjeros, entre otras cosas. Sobre esto, Yon de Luisa dijo que habrá una evaluación y se planea atender esos cambios.

“En los próximos 60 días se hará un trabajo de análisis a profundidad del área deportiva y se harán cambios estructurales, como la cantidad de extranjeros, descenso y ascenso, además de multipropiedad”, dijo de Luisa al respecto. También mencionó que ya se comenzó con una reestructura, pero debió hacerse antes. “La reestructura del área deportiva no se dio antes y es uno de los errores de la presidencia y lo asumo", añadió.

