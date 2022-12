Stéphanie Frappart y la mexicana Karen Díaz hacen historia en la Copa del Mundo de Qatar 2022

Comparta este artículo

Jor, Qatar.- La Copa del Mundo de Qatar 2022 también ha sido un certamen para la historia, así como lo hizo Stéphanie Frappart, quien se convirtió en la primera árbitra en dirigir un partido de un Mundial varonil, en un hecho muy significativo por el hecho mismo y también porque se da en un país donde las mujeres aún luchan por tener más derechos. Este acontecimiento también se extiende a la mexicana Karen Díaz y la brasileña Inez Back.

Tanto la silbante mexicana como la brasileña, formaron junto a Frappart la primera terna arbitral femenina en la historia del torneo. La silbante francesa ya había participado en dos partidos de la competición como cuarta árbitra en el partido entre México y Polonia. Mientras que la mexicana Karen Díaz también ya participó anteriormente, pero como árbitra suplente aunque estuvo presente en el campo.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

Stéphanie ha sido elegida para hacer historia ya en varias ocasiones. Apenas en noviembre pasado dirigió el partido de la Champions League entre Real Madrid y Celtic en el Santiago Bernabéu. Antes estuvo presente en el Juventus contra Dinamo de Kiev. En 2019, la francesa dirigió un partido entre el Angers y el Estrasburgo y se convirtió así en la primera mujer en arbitrar un encuentro de la Ligue 1.

Otra competencia internacional que tuvo a su cargo fue la final de la Supercopa de la UEFA que enfrentó a Liverpool y Chelsea que incluso, suscitó los elogios del entrenador alemán Juergen Klopp. "Cuando me enteré la emoción fue enorme, no me lo esperaba, estoy muy orgullosa de representar a Francia en el Mundial. Tendré que controlar la emoción para centrarme. Voy a sentir mucha emoción al entrar en un estadio de un Mundial que seguramente estará lleno y habrá muchas expectativas", dijo a FIFA la silbante.

Fuente: Tribuna y FIFA