Cristiano Ronaldo iguala récord de selecciones en la que pudo ser su última Copa del Mundo

Doha, Qatar.- Pese a que Cristiano Ronaldo no pudo conseguir continuar su camino en el torneo, tras la eliminación de Portugal en la Copa del Mundo de Qatar 2022 a manos de Marruecos, el delantero logró igualar un récord de selecciones nacionales con su participación en el partido. Ahora es uno de los jugadores con más participaciones en una selección nacional en la historia al sumar su juego 196.

Cristiano empató al seleccionado de Kuwait, Badel Al-Mutawa de 37 años que tiene los mismos 196 y que se mantiene en activo, pues fue convocado por última vez el 16 de junio de 2022. Ronaldo, que debutó el 20 de agosto de 2003 con la selección absoluta de Portugal, ahora puede presumir del mismo récord del que puede seguir en disputa si se mantiene con el combinado nacional de su país en el futuro.

Este Mundial pudo haber sido el último para 'CR7', quien tiene la intención de jugar hasta los 40 años, según compartió en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan. Actualmente tiene 37 años, por lo que no llegaría al próximo ciclo mundialista de 2026 que se jugará en Norteamérica y en donde tendría 41 años. "Quiero jugar dos o tres años más como máximo. Quiero retirarme a los 40, pero no sé, no conozco el futuro", expresó entonces.

"Probablemente sea mi última Copa del Mundo, no sé qué va a pasar después del Mundial", dijo también en aquella entrevista anticipando que quizás ya no pueda jugar el certamen. Al finalizar el juego contra Marruecos, Cristiano salió muy deprimido por el resultado, por lo que no pudo evitar soltar algunas lágrimas en el campo y rumbo al vestidor, una imagen que podría ser la última del jugador en el torneo.

Fuente: Tribuna y FIFA