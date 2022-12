Inglaterra vs Francia: Hora y dónde ver EN VIVO los Cuartos de Final de Qatar 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La vigente campeona del mundo, Francia, enfrenta uno de sus primeros obstáculos fuertes en la búsqueda del bicampeonato, pues lo hecho por Inglaterra en las primeras fases del torneo la han elevado como una de las favoritas de la Copa del Mundo Qatar 2022 para los expertos. Los galos confían en su estrella Kilyan Mbappé, que en esta edición ha roto varios récords, para salir adelante.

"Como los otros rivales, Inglaterra hará todo lo posible para frenar a Kylian. Pero tiene mucha calidad para marcar la diferencia. Siempre encuentra las soluciones. Incluso en el último partido, cuando estuvo peor que en los dos primeros, fue decisivo", recordó en conferencia Didier Deschamps, técnico de la selección francesa sobre el torneo que ha desempeñado la máxima estrella del equipo.

Kyle Walker podría ser el encargado de detener al delantero del París Saint Germain esta tarde ya aunque reconoce su calidad, no se siente intimidado por lo que pueda hacer su rival en el campo, por lo que hará todo lo posible para no dejarlo jugar como acostumbra. "Detener a Mbappé será más fácil decirlo que hacerlo. No voy a extenderle una alfombra roja y dejarlo que convierta", dijo en la conferencia previa.

¿A que hora y donde ver el Inglaterra vs Francia de Qatar 2022?

INGLATERRA VS FRANCIA

Día y hora: 10 de diciembre a las 13:00 horas tiempo del centro de México (12:00 horas, tiempo de Sonora)

Transmisión: Televisa 5, TV Azteca 7, Canal de las Estrellas, VIX, TUDN, SKY

Además de esas opciones, que son las más tradicionales desde una televisión o dispositivo móvil, recuerda que los partidos también se podrán ver en el FIFA Fan Festival que está en el Monumento a la Revolución, así como en algunas salas de Cinépolis, donde transmitirán algunos juegos con un precio similar al de una función de cine regular.

