Pelé hace una petición a Neymar, tras igualar su récord como máximo goleador de Brasil

Comparta este artículo

Sao Paulo, Brasil.- La leyenda del futbol brasileño, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, hizo una petición a Neymar, quien igualó su récord como máximo goleador de la selección de Brasil, luego de que el jugador expresara sus dudas sobre si seguir o no en la selección nacional, luego de la eliminación sufrida ante Croacia en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

A través de sus redes sociales, Pelé, quien está internado en un hospital en Sao Paulo debido a una complicación respiratoria y a una revisión de sus tratamientos contra el cáncer que padece, felicitó a Neymar por haberlo alcanzado como máximo goleador y le pidió que siga en la selección nacional, noticia que también le ha llegado, pues ha estado atento al paso de Brasil en el Mundial y a las distintas noticias.

"Te he visto crecer, te he animado todos los días y por fin puedo felicitarte por igualar mi número de goles con la selección brasileña. Ambos sabemos que es mucho más que un número. Nuestro mayor deber como atletas es inspirar. Inspirar a nuestros colegas de hoy, a las próximas generaciones y, sobre todo, inspirar a todos los que aman nuestro deporte. Desgraciadamente el día no es el más feliz para nosotros, pero siempre serás la fuente de inspiración en la que muchos aspiran a convertirse.

"He aprendido que cuanto más tiempo pasa, más crece nuestro legado. Mi récord se estableció hace casi 50 años, y nadie había sido capaz de acercarse a él hasta ahora. Ahí lo tienes, chico. Que aprecia la grandeza de tu logro, Neymar. Pero usted sabe, como yo, que ninguna cifra es mayor que la alegría de representar a nuestro país. Tengo 82 años y, después de tanto tiempo, espero haberte inspirado de alguna manera para llegar hasta aquí.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

"Su legado está lejos de haber terminado. Sigue inspirándonos. Seguiré dando puñetazos al aire de felicidad con cada gol que marques, como hice en cada partido que te vi sobre el terreno de juego", expresó el considerado mejor futbolista de la historia animando a Neymar con permanecer en el equipo brasileño que no pudo seguir en competencia en la edición de este Mundial.

Fuente: Tribuna e Instagram @pele