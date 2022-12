Wout Weghorst, jugador al que Messi llamó "bobo", revela su versión de los hechos

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- El delantero de Países Bajos Wout Weghorst, fue la figura dentro de la cancha al anotar los dos goles ante Argentina que obligaron los tiempos extras, pero también dio de qué hablar fuera después del partido, pues a él lo señalan como el jugador al que Lionel Messi le lanzó la frase que se hizo viral: "Qué mirás bobo", al final del juego y mientras el argentino daba una entrevista para un medio de su país.

Weghorst habló sobre lo sucedido y dio su versión de los hechos, en donde reveló que el capitán de la albiceleste fue irrespetuoso: "Yo quise darle la mano después del partido le tengo mucho respeto como jugador de futbol pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo, mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente decepcionado", dijo en entrevista con el medio Tigo Sports.

Messi había declarado que el atacante de la 'Oranje' los había provocado y por eso reaccionaron así con él. “El 19 (Wout Weghorst) nos provocó desde que entró nos chocaba, nos decía cosas y eso no es parte del futbol, yo siempre respeto a todo el mundo y ellos no nos respetaron”, expresó Leo en declaraciones después del partido que estuvo muy ríspido y donde se presentaron dos conatos de bronca.

El lío entre Messi y Weghorst

Durante una entrevista en vivo con el medio TyC Sports de Argentina, después del juego ante los europeos, Messi se queda viendo hacía un jugador a quien le revira: "¿Qué miras, bobo? ¡Anda allá, bobo!", mientras el periodista que lo entrevista trata de calmarlo y el delantero atiende nuevamente con el semblante molesto. Más adelante explicó porque se metió con el jugador, quien les habí anotado un doblete.

En el túnel hacia los vestuarios, Werghost también se vio involucrado en una discusión con Sergio Agüero y una imágenes también mostraron a Lautaro Martínez y Emiliano 'Dibu' Martínez. Al 'Kun' lo terminaron sacando del lugar y después declaró que intervino tratando de defender a Leo Messi ante la insistencia del neerlandés de entablar conversación con 'La Pulga' al finalizar el encuentro.

Fuente: Tribuna y Tigo Sports