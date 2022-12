Semifinales de Qatar 2022 EN VIVO: Horarios y dónde ver los últimos partidos del Mundial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue el pasado 20 de noviembre cuando, en medio de polémicas, críticas y nervios, arrancó el Mundial de Qatar 2022. Hoy se está a una semana de que concluya la Copa del Mundo, la cual ha estado llena de sorpresas en los participantes que podrían jugar la Final. ¿Te interesa ver los partidos de la Semifinal en vivo? Consulta en TRIBUNA los canales y los horarios de los últimos juegos.

Semifinales del Mundial de Qatar 2022. Foto: Internet

¿Cuándo empiezan las Semifinales del Mundial Qatar 2022?

Fueron 32 selecciones las que empezaron la travesía en el Mundial de Qatar 2022 y ahora solo quedan cuatro equipos que pueden luchar por la Copa: se trata de Marruecos, quien va contra el actual campeón, Francia, y de Argentina, quien se disputa contra Croacia, el subcampeón de Rusia 2018. Los partidos de la Semifinal arrancarán el próximo martes 13 de diciembre y concluyen un día después, el miércoles 14.

Horario y dónde ver en vivo los Cuartos de Final del Mundial 2022

El próximo martes 13 de diciembre arrancarán las Semifinales por la Copa del Mundo, y el partido inaugural de esta fase del torneo será entre Argentina vs Croacia; el duelo se disfrutará en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver tanto en canales de Televisión Abierta, como en sistemas de paga y streaming: (Televisa) Canal 5, (TV Azteca) Azteca 7, TUDN, Sky Sports, Vix+ y Blue to go.

Por otra parte, al día siguiente, el miércoles 14 de diciembre se realizará el segundo juego más esperado en estas Semifinales: el duelo entre Francia y Marruecos, y es que es la primera vez en la historia que un país africano está tan cerca de llevarse la Copa del Mundo, por lo que la afición está ansiosa de ver los resultados. El duelo empezará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por los canales ya mencionados: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Sky Sports, Vix+ y Blue to go.

¿Ya tienes tu quiniela?

Fuente: Tribuna