'Checo' Pérez reveló cómo se siente para la próxima temporada por la llegada de Ricciardo

Milton Keynes, Inglaterra.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez logró el tercer lugar en el Campeonato Mundial de pilotos de la temporada 2022 de la Fórmula 1 y tuvo una campaña destacada con podios y ayudando a ganar a su compañero de equipo Max Verstappen; sin embargo, para la temporada 2023, Red Bull Racing anunció la llegada de Daniel Ricciardo, aunque aclarando que como tercer piloto, ante esto el mexicano ya se pronunció.

Tras su participación en una prueba de exhibición en Inglaterra, el mexicano se expresó por primera vez ante este hecho y se mostró confiado, pues aseguró que bajo la presión con la que se vive en su profesión no hay ningún cambio: "Estoy muy relajado. Vivimos bajo mucha presión todo el tiempo, no cambia nada por mi parte", declaró el mexicano en palabras para la cadena inglesa Sky Sports.

Créditos: Twitter @redbullracing

Sobre el que será su nuevo compañero de equipo destacó como un logró su incorporación por lo que podrá aportar con su experiencia, además reconoció que tiene una buena relación con él, por lo que además de que está acostumbrado a la presión estas circunstancias no supondrán un gran cambio en la vida profesional del piloto mexicano que espera superarse en la próxima temporada.

"Creo que es un gran logro para el equipo tener a un piloto como Daniel. Va a aportar mucho a nuestro equipo. Es un gran tipo, es uno de los chicos con los que más me llevo en el paddock. Es genial tener a Daniel en el equipo, y por mi parte no cambia nada", recalcó 'Checo', quien estuvo en Milton Keynes donde los pilotos dieron un espectáculo para los trabajadores de la fábrica de sus autos como parte de los festejos de fin de temporada.

Charles Leclerc no está muy satisfecho de haber vencido a 'Checo'

El piloto de Mónaco Charles Leclerc, segundo lugar en el Campeonato de Pilotos dijo que no quedó muy satisfecho, tras vencer al mexicano al compararlo con otros años. "Para ser honesto, no obtengo mucha satisfacción de eso. Cuando miro hacia atrás en la temporada, creo que ha sido una buena temporada. Especialmente cuando miras 2020 y 2021. Fueron dos años difíciles para el equipo. No era un hecho que daríamos un gran paso adelante y terminaría segundo en el Campeonato. Estoy feliz por eso", dijo en declaraciones citadas por GPFans.

Fuente: Tribuna, Sky Sports, Motorsport, GPFans