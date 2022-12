Copa América: "No es solo cuestión de dinero", dice Conmebol; ¿qué falta para que participe México?

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), aceptó que existen "pláticas constantes" con México, Canadá y Estados Unidos, los países interesados en jugar en la Copa América 2024, luego de que trascendiera que los futuros anfitriones mundialistas desean mantenerse en el alto nivel competitivo debido a que no jugarán eliminatorias.

“Estamos en conversaciones constantes”, afirmó el dirigente sudamericano en Doha, en declaraciones recogidas por la agencia AP. Aunque incluir a los tres países y además, considerar la posibilidad de que Estados Unidos sea la sede, resolvería este problema para la Conmebol y le generaría beneficios económicos; sin embargo, el dirigente cree que aún hace falta pensar en tomar en cuenta esta propuesta pues quieren tomar una decisión basada en el aspecto deportivo.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

“No es sólo una cuestión de dinero, que es importante. Pero por encima de las finanzas está el futbol. Creemos que tenemos que tener la mente abierta para encontrar la mejor propuesta para el futbol sudamericano”, declaró Domínguez, quien confirmó el interés de los tres países norteamericanos para albergar el torneo: “Hay muchas propuestas, en Sudamérica y fuera de Sudamérica”, dijo.

Aunque aclaró que la posibilidad de que se cumpla el deseo de México, Canadá y Estados Unidos, aseguró que: “hoy no tenemos nada firmado”, sin embargo, no ve con malos ojos la posibilidad. “Es viable que encontremos una salida deportiva buena para Sudamérica”, declaró el dirigente. Sobre la posibilidad de jugar la Copa Libertadores no dio algún detalle al respecto.

Por otra parte, también habló de las próximas eliminatorias en Conmebol para el proceso de 2026 y de las que había rumores de un posible cambio de formato, no obstante aseguró que aún no define ni la fecha de inicio de la competición. “Depende de los presidentes (de las diez federaciones), tienen que consultar a sus selecciones y clubes. Cuando ellos se pongan de acuerdo fijaremos fecha”, declaró.

Fuente: Tribuna e información de AP