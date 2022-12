Le sale nuevo retador a 'Canelo' Álvarez: "Me encantaría ser esa 'pelea fácil'"

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Saúl 'Canelo' Álvarez se recupera satisfactoriamente de su cirugía y ya tiene pensado su regreso para el primer semestre de 2023, pero aún no tiene un rival definido. Pero ahora podría haber un candidato en el boxeador inglés John Ryder, quien ha expresado su deseo de ser el rival del mexicano en el primer combate que marcará su regreso al ring, tras su lesión.

La intención del mexicano es pactar un encuentro fácil, según dijo anteriormente, con la intención de prepararse para un encuentro estelar en septiembre ante Dmitry Bivol si se da la revancha o ante el ganador de David Benavidez y Caleb Plant si se da la pelea. Mientras tanto, Ryder aseguró que desea ser esa "pelea fácil" que quiere el 'Canelo', aunque aseguró que no será tan sencillo para el campeón.

"Me encantaría ser esa 'pelea fácil', pero no será tan fácil. Me encantaría pelear con él, cuanto antes mejor. El fin de semana del 5 de mayo es bueno para mí. Sé que Eddie Hearn se puso en contacto con Eddy Reynoso, así que espero que podamos sentarnos y hacer que esta pelea suceda", dijo el pugilista británico en entrevista con DAZN Boxing y aseguró que es una pelea que ha perseguido por años.

"Pasé varios años persiguiendo esta pelea, incluso estando en la cartelera de 'Canelo'. Siento que he estado en la mezcla por un tiempo, solo para estar allí por si acaso, pero creo que ha llegado mi hora de estar en posición y yo estoy deseando que llegue, ya que tengo una gran admiración por 'Canelo' Álvarez y todo lo que ha hecho en el boxeo”, añadió Ryder quien podría cumplir su sueño incluso en su propio país.

¿'Canelo' enfrentaría a Ryder en Inglaterra?

Entre la ola de rumores sobre el futuro de Saúl Álvarez surgió la posibilidad de que el mexicano pudiera pelear en Reino Unido, un escenario ideal para el inglés, quien ha ganado 18 peleas por nocaut. "Sería enorme, pero que él viniera al Reino Unido y mi casa sería más grande para mí. Aunque pelear contra 'Canelo' es una gran cantidad de presión, ¿qué es mejor que pelear con él en tu propia casa? Eso me emociona mucho, ¿cuántos pueden decir que pelearon contra Canelo en su propia casa, en su propio país? No muchos", declaró.

